"أكثر من مجرد كدمة".. زيدان يثير الشكوك حول إمكانية لحاق هازارد بالكلاسيكو

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إيدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد
أثار الفرنسي زين الدين زيدان الشكوك حول إمكانية مشاركة لاعبه البلجيكي إيدين هازارد خلال مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، والتي من المقرر أن تكون يوم 18 من ديسمبر المقبل.
وكان إيدين هازارد قد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة الفريق أمام نادي باريس سان جيرمان ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي انتهى بهدفين لكل فريق.
وأكد زيدان خلال تصريحات بعد المباراة أن هازارد تعرض لالتواء قوي في الكاحل، غادر بسببه المباراة، وسيتم خضوعه لاختبارات طبية لمعرفة الإصابة بشكل مفصل، وتحديد مدة الغياب.
وأضاف زيدان: "الأمر يبدو لي أنه أكثر من كدمة، ولكنني أتمنى أن يكون بخير، سنحصل على راحة الفترة المقبلة، وسنرى ماذا ستُظهر لنا الفحوصات الطبية، أتمنى ألا يكون هناك أخبار سيئة".
ومن المقرر أن يواجه نادي ريال مدريد نظيره برشلونة في الثامن عشر من ديسمبر المقبل في المباراة التي تقام على ملعب كامب نو في إطار الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني، بعدما تم تأجيلها الفترة الماضية لأسباب أمنية لم يُفصح عنها.
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