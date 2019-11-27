موعد ومعلق مباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أحدث الأخبار
ليفربول ونابولي الليلة في ملعب أنفيلد
تنطلق في العاشرة مساء اليوم، قمة مباريات الجولة الخامسة بالمجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا بين فريقي ليفربول ونابولي.
ويستضيف ملعب أنفيلد معقل الريدز، مباراة ليفربول الإنجليزي ضد نابولي الإيطالي، في مواجهة حاسمة بمشوار الفريقين في نسخة الموسم الحالي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وستنقل مباراة ليفربول ضد نابولي، عبر قناة "بي إن سبورتس HD2"، وسيتولى التعليق عليها الجزائري حفيظ دراجي.
ولا تقبل مواجهة الليلة بين ليفربول ونابولي، القسمة على اثنين، حيث يسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز وضمان التأهل إلى دور الـ16 قبل جولة من نهاية دور المجموعات.
ويتواجد فريق ليفربول في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، بـ9 نقاط حققها من 3 انتصارات، ووقع في فخ الخسارة مرة واحدة على يد نابولي بالجولة الأولى، بهدفين دون مقابل.
ويتمنى محمد صلاح ورفاقه رد الاعتبار الليلة، والثأر من هزيمة الجولة الاولى، خصوصًا أن تحقيق الفوز الليلة سيضمن صعود الريدز إلى الدور المقبل متصدرا ترتيب المجموعة، بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة أمام رد بول سالزبورج بالجولة الأخيرة في النمسا.
ويملك نابولي 8 نقاط يحتل بها المركز الثاني، ويسعى الفريق الإيطالي لتجنب الخسارة اليوم، خصوصا إذا حقق فريق سالزبورج انتصارا خارج قواعده على جينك البلجيكي ستتعقد الأمور بالنسبة للفريق الإيطالي، قبل الجولة الأخيرة، خصوصًا أن الفريق النمساوي يملك 4 نقاط.
فالنسيا
0
:
0
07:55 PMدوري أبطال أوروبا
تشيلسي
زينيت سان بيترسبورج
0
:
0
07:55 PMدوري أبطال أوروبا
ليون
سلافيا براج
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان
برشلونة
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
بوروسيا دورتموند
ليل
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
أياكس
ليفربول
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
نابولي
جينك
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
ريد بول سالزبورج
لايبزيج
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
بنفيكا
طنطا
0
:
0
02:30 PMالدوري المصري الممتاز
سموحة
بيراميدز
0
:
0
05:00 PMالدوري المصري الممتاز
أسوان
عمان
0
:
0
04:30 PMكأس الخليج العربي
البحرين
السعودية
0
:
0
07:00 PMكأس الخليج العربي
الكويت
تعليقات الفيسبوك