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موعد ومعلق مباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

11:29 ص | الأربعاء 27 نوفمبر 2019
كتب: عثمان إبراهيم
موعد ومعلق مباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ليفربول ونابولي الليلة في ملعب أنفيلد

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تنطلق في العاشرة مساء اليوم، قمة مباريات الجولة الخامسة بالمجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا بين فريقي ليفربول ونابولي.

ويستضيف ملعب أنفيلد معقل الريدز، مباراة ليفربول الإنجليزي ضد نابولي الإيطالي، في مواجهة حاسمة بمشوار الفريقين في نسخة الموسم الحالي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وستنقل مباراة ليفربول ضد نابولي، عبر قناة "بي إن سبورتس HD2"، وسيتولى التعليق عليها الجزائري حفيظ دراجي.

ليفربول يبحث عن الثأر والتأهل أمام نابولي

ولا تقبل مواجهة الليلة بين ليفربول ونابولي، القسمة على اثنين، حيث يسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز وضمان التأهل إلى دور الـ16 قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

ويتواجد فريق ليفربول في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، بـ9 نقاط حققها من 3 انتصارات، ووقع في فخ الخسارة مرة واحدة على يد نابولي بالجولة الأولى، بهدفين دون مقابل.

ويتمنى محمد صلاح ورفاقه رد الاعتبار الليلة، والثأر من هزيمة الجولة الاولى، خصوصًا أن تحقيق الفوز الليلة سيضمن صعود الريدز إلى الدور المقبل متصدرا ترتيب المجموعة، بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة أمام رد بول سالزبورج بالجولة الأخيرة في النمسا.

ويملك نابولي 8 نقاط يحتل بها المركز الثاني، ويسعى الفريق الإيطالي لتجنب الخسارة اليوم، خصوصا إذا حقق فريق سالزبورج انتصارا خارج قواعده على جينك البلجيكي ستتعقد الأمور بالنسبة للفريق الإيطالي، قبل الجولة الأخيرة، خصوصًا أن الفريق النمساوي يملك 4 نقاط.

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