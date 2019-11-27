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محمد صلاح يقود ليفربول أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

08:45 م | الأربعاء 27 نوفمبر 2019
كتب: أحمد موسى
محمد صلاح يقود ليفربول أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

ليفربول

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أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي تشكيل فريقه الذي سيواجه نابولي الإيطالي في قمة مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا، والتي يستضيفها ملعب آنفيلد معقل الريدز.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع:جو جوميز، ديان لوفرين، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، جيمس ميلنر، جوردان هندرسون.

الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني.

ويغيب عن صفوف فريق ليفربول في مواجهة الليلة أمام نابولي، 3 لاعبين بداعي الإصابة، وهم: كلاين، جويل ماتيب، وشيردان شاكيري.

ويتصدر فريق ليفربول ترتيب المجموعة الخامسة، برصيد 9 نقاط بعد تحقيقه 3 انتصارات، وخسارة وحيدة كانت على يد نابولي في الجولة الأولى بهدفين دون رد، وهو ما يعطي مواجهة اليوم، طابعا ثأريا للفريق الإنجليزي.

ويسعى محمد صلاح ورفاقه إلى تحقيق انتصار، سيضمن تأهل ليفربول إلى ثمن النهائي، بل ويضمن تصدر ترتيب المجموعة قبل مواجهة رد بول سالزبورج الصعبة بالجولة الأخيرة في النمسا.

ويحتل نابولي المركز الثاني، برصيد 8 نقاط، ويخشى الفريق الإيطالي الخسارة اليوم، وتحقيق فريق سالزبورج انتصارا خارج قواعده على جينك البلجيكي وتتعقد الأمور، قبل الجولة الأخيرة، خصوصا أن الفريق النمساوي يمتلك 4 نقاط.

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