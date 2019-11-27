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لوفرين يدرك هدف التعادل لليفربول في شباك نابولي بدوري الأبطال (فيديو)

11:27 م | الأربعاء 27 نوفمبر 2019
كتب: أحمد موسى
لوفرين يدرك هدف التعادل لليفربول في شباك نابولي بدوري الأبطال (فيديو)

ليفربول ونابولي

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سجل فريق ليفربول هدف التعادل في شباك نابولي مع الدقيقة 65 خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وارتقى لوفرين برأسه مستغلا ضربة ركنية ليضعها في شباك الضيوف في الدقيقة 65.

ويدخل ليفربول اللقاء بقيادة الألمانى يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، من أجل تحقيق الفوز والثأر بعد الهزيمة من الفريق الإيطالي في "سان باولو" بهدف دون رد بالجولة الأولى، وهي الهزيمة الوحيدة التي تلقاها أبناء أنفيلد، الموسم الحالي بمختلف البطولات حتى الآن.

 

ويسعى ليفربول إلى ضمان التأهل إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، محتلًا المركز الأول من أجل قرعة أسهل، حيث يحتل الريدز صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يأتي ليفربول في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وسالزبورج ثالثًا برصيد 4 نقاط، ويحل جينت البلجيكي في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

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