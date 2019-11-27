ميرتينز يسجل الهدف الأول لنابولي في شباك ليفربول بدوري الأبطال

أحرز فريق نابولي الهدف الأول في شباك ليفربول بالدقيقة 21 خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

واستغل ميرتينز سقوط فيرجيل فان دايك في منتصف الملعب ليستغل تمريرة داخل منطقة الجزاء ويسدد بقوة في شباك الحارس أليسون.

ويستضيف ملعب أنفيلد معقل الريدز، مباراة ليفربول الإنجليزي ضد نابولي الإيطالي، في مواجهة حاسمة بمشوار الفريقين في نسخة الموسم الحالي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتنقل مباراة ليفربول ضد نابولي، عبر قناة "بي إن سبورتس HD2"، ويتولى التعليق عليها الجزائري حفيظ دراجي.

ولا تقبل مواجهة الليلة بين ليفربول ونابولي، القسمة على اثنين، حيث يسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز وضمان التأهل إلى دور الـ16 قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

ويتواجد فريق ليفربول في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، بـ9 نقاط حققها من 3 انتصارات، ووقع في فخ الخسارة مرة واحدة على يد نابولي بالجولة الأولى، بهدفين دون مقابل.