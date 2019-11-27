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ليفربول يؤجل التأهل بتعادل مع نابولي في دوري الأبطال (فيديو)

11:57 م | الأربعاء 27 نوفمبر 2019
كتب: أحمد موسى
ليفربول يؤجل التأهل بتعادل مع نابولي في دوري الأبطال (فيديو)

ليفربول ونابولي

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فشل ليفربول في حسم تأهله لدور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل أمام ضيفه نابولي بهدف لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما بملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

التعادل رفع رصيد ليفربول للنقطة 10 في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، ليؤجل حسم تأهله لثمن النهائي للجولة المقبلة حينما يحل ضيفا على ريد سالزبورج في النمسا، والذي تغلب بدوره على جينك في عقر داره برباعية مقابل هدف ليرفع رصيده للنقطة 7، وهو ما يمهد بمباراة نارية، حيث أن فوز الأخير بفارق هدفين سيعني تأهله على حساب الريدز.

فيما رفع نابولي رصيده للنقطة التاسعة في المركز التاني، بينما تجمد رصيد جينك البلجيكي عند نقطة في المركز الأخير.

ولم يظهر محمد صلاح بمستواه المعهود أمام نابولي خلال مجريات المباراة، بعد عودته لتشكيل ليفربول الأساسي أمام فريق جنوب العاصمة الإيطالية إثر غيابه مؤخرا بسبب معاناته من آلام في الكاحل.

وصوب  ميرتينز لاعب نابولي من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 11 ارتدت من جسد المدافع ديان لوفرين وانتهت معها الخطورة.

وباغت ماريو روي لاعب نابولي، أليسون حارس مرمى ليفربول في محاولة لاستغلال تقدمه عن مرماه إلا أن كرته مرت بشكل بعيد عن القائم الأيسر للمرمى.

وأجرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أول تبديلاته الاضطرارية في الدقيقة 19 بخروج فابينيو ودخول فينالدوم.

وفي الدقيقة 22، نجح دريس ميرتينز في إحراز الهدف الأول لنابولي بعد الانطلاق خلف مدافعي ليفربول بشكل منفرد تماما بالمرمى قبل أن يسدد الكرة بشكل قوي داخل الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

 

وفي الدقيقة 36 نفذ أندرو روبيرتسون ضربة حرة بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث ارتقى لها المدافع المتقدم فيرجيل فان دايك، برأسية ضعيفة وذهبت الكرة بشكل سهل في أحضان الحارس أليكس ميريت.

وتحصل كلوب على بطاقة صفراء في نهاية الشوط الأول من حكم المباراة بعد اعتراضه على عنف أحد لاعبي الضيوف ضد ساديو ماني.

 

وفي الدقيقة 65، ارتقى ديان لوفرين برأسه مستغلا ضربة ركنية ليضعها في شباك الضيوف محرزا هدف التعادل للريدز.

وفي مباراة أخرى اكتسح ريد سالزبورج على جينك في عقر داره بنتيجة 4-1 ليحافظ على أماله في التأهل لثمن النهائي.

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