برشلونة يعلن إصابة ديمبلي.. وفحوصات طبية لتحديد مدة الإصابة

أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي، طبيعة إصابة لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي، التي لحقت به خلال مجريات مواجهة بروسيا دورتموند الألماني يوم أمس الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح النادي خلال صفحته الرسمية عبر موقع "تويتر"، أن ديمبلي يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن، خرج على إثرها من المباراة غير قادر على استكمالها.

وكشف النادي الكتالوني، أن اللاعب الفرنسي صاحب الـ22 عامًا، سيجري فحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل تحديد مدى الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب.

وكتب النادي عبر حسابه: "ديمبلي يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن، سيخضع لفحوصات طبية لتحديد مدى الإصابة".

وسقط ديمبلي على أرضية الملعب في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول والمباراة، بعد التحام قوي مع مانويل أكانجي مدافع دورتموند، ليغادر بعدها أرض الملعب ويحل مكانه الفرنسي الآخر أنطوان جريزمان.

برشلونة يحسم صعوده كأول المجموعة السادسة

وتمكن فريق برشلونة من تحقيق فوز مهم على نظيره الألماني بروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث أحرز أهداف البلوجرانا كل من الأوروجوياني لويس سواريز، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي أنطوان جريزمان، فيما سجل هدف دورتموند الوحيد اللاعب الشاب سانشو.

ويعتلي فريق برشلونة صدارة المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة، فيما يحتل فريقا إنتر ميلان وبروسيا دورتموند المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد 7 نقاط، ويتذيل سلافيا براج الترتيب برصيد نقطتين.

وبذلك يحسم فريق برشلونة مقعده في الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، كما أكد صعوده متصدرًا للمجموعة بغض النظر عن نتيجة مواجهته المقبلة أمام إنتر ميلان الإيطالي.