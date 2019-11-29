وكيل أعمال محمد صلاح ينفي استثماره في أحد أندية الدرجة الثالثة المصرية

أكد رامي عباس وكيل أعمال لاعبنا المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، أن كل ما يتم تدواله حول أن وكيله يقوم بشراء نادي مصري من أجل الاستثمار في الكرة المصرية غير صحيح.

وغرد "عباس"، من خلال حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "تقارير استثمار محمد صلاح في نادي مصري ليست صحيحة".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية خلال الأيام الماضية عن قيام نجم ليفربول الإنجليزي بدعم لأحد فرق دوري الدرجة الثالثة بعد قيام والده بتأسيس شركة استثمار رياضي لرعاية نادي عثماثون لمدة 7 سنوات قادمة.

محمد صلاح يعود للمشاركة مع ليفربول

يذكر أن محمد صلاح لديه مباراة هامة يوم السبت المقبل أمام نادي برايتون ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد صلاح من الإصابة وشارك بشكل أساسي خلال المباراة الماضية لنادي ليفربول ضد نظيره نابولي الإيطالي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.