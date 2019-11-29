أحدث الأخبار

أخر الأخبار

دجيكو: حققنا فوزا هاما على باشاك شهير.. وسنبذل قصارى جهدنا من أجل التأهل

بعد انضمامه للأهلي.. كهربا "جوكر" فايلر الجديد لشغل 4 مراكز

فيديو.. ظهور ساسي وجمعة في تدريبات الزمالك بالكونغو وغياب طارق حامد

صور.. محمد صبحي يتعرض لإصابة قوية خلال مباراة الداخلية والترسانة

وكيل أعمال محمد صلاح ينفي استثماره في أحد أندية الدرجة الثالثة المصرية

02:32 ص | الجمعة 29 نوفمبر 2019
كتب: عبد الرحمن خالد
وكيل أعمال محمد صلاح ينفي استثماره في أحد أندية الدرجة الثالثة المصرية

محمد صلاح لاعب نادي ليفربول

أخبار متعلقة

أكد رامي عباس وكيل أعمال لاعبنا المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، أن كل ما يتم تدواله حول أن وكيله يقوم بشراء نادي مصري من أجل الاستثمار في الكرة المصرية غير صحيح. 

وغرد "عباس"، من خلال حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "تقارير استثمار محمد صلاح في نادي مصري ليست صحيحة".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية خلال الأيام الماضية عن قيام نجم ليفربول الإنجليزي بدعم لأحد فرق دوري الدرجة الثالثة بعد قيام والده بتأسيس شركة استثمار رياضي لرعاية نادي عثماثون لمدة 7 سنوات قادمة. 

محمد صلاح يعود للمشاركة مع ليفربول 

يذكر أن محمد صلاح لديه مباراة هامة يوم السبت المقبل أمام نادي برايتون ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وعاد صلاح من الإصابة وشارك بشكل أساسي خلال المباراة الماضية لنادي ليفربول ضد نظيره نابولي الإيطالي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أخبار قد تعجبك

الزمالك يتدرب سراً فى الكونغو.. و«ميتشو» يمنع السهر والتواصل الاجتماعى

استطلاع رأى

  • مارسيليا

    مارسيليا

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • بريست

    بريست

  • شالكه 04

    شالكه 04

  • 0

    :

    0

    09:30 PM

    الدوري الألماني
  • يونيون برلين

    يونيون برلين

  • سيلتا فيجو

    سيلتا فيجو

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال بلد الوليد

    ريال بلد الوليد

  • شبيبة القبائل

    شبيبة القبائل

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • فيتا كلوب

    فيتا كلوب

  • النجم الرياضي الساحلي

    النجم الرياضي الساحلي

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • الأهلي

    الأهلي

  • الهلال

    الهلال

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • بلاتينيوم

    بلاتينيوم

  • أس سي هيرينفين

    أس سي هيرينفين

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • فيتيسه أرنهيم

    فيتيسه أرنهيم

  • سانتا كلارا

    سانتا كلارا

  • 0

    :

    0

    10:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • بوافيستا

    بوافيستا

  • جينتشلاربيرليجي

    جينتشلاربيرليجي

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • ملطية سبور

    ملطية سبور

  • نفط مسجد سليمان

    نفط مسجد سليمان

  • 0

    :

    0

    01:00 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • ذوب آهن اصفهان

    ذوب آهن اصفهان

  • نادي شاهين بوشهر

    نادي شاهين بوشهر

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم

    نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم

  • فولاد خوزستان

    فولاد خوزستان

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • جول جوهار

    جول جوهار

  • أولمبيك خريبكة

    أولمبيك خريبكة

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • مولودية وجدة

    مولودية وجدة

  • الجيش الملكي

    الجيش الملكي

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • إتحاد طنجة

    إتحاد طنجة

  • المقاولون العرب

    المقاولون العرب

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الجونة

    الجونة

  • العروبة

    العروبة

  • 0

    :

    0

    02:30 PM

    دوري المحترفين العماني
  • مرباط

    مرباط

  • النصر

    النصر

  • 0

    :

    0

    03:05 PM

    دوري المحترفين العماني
  • السويق

    السويق

  • السيب

    السيب

  • 0

    :

    0

    05:20 PM

    دوري المحترفين العماني
  • صحار

    صحار

  • خيطان

    خيطان

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • التضامن

    التضامن

  • الساحل

    الساحل

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • السالمية

    السالمية

  • العربي

    العربي

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • الشباب

    الشباب

  • نادي الكويت

    نادي الكويت

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    كأس الاتحاد الكويتي
  • برقان

    برقان

  • الإمارات

    الإمارات

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    كأس الخليج العربي
  • العراق

    العراق

  • اليمن

    اليمن

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    كأس الخليج العربي
  • قطر

    قطر

الأكثر قراءة

"كهربا" ينشر أول صورة بعد توقيعه للأهلي

خاص.. "كهربا" أهلاوي 4 مواسم ونصف بـ68 مليون جنيه

حسام البدري يقرر ضم 6 لاعبين من المنتخب الأوليمبي
الأهلى ينهى استعداداته لـ«النجم».. و«الخطيب» يحفز اللاعبين برسالة خاصة