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عاجل.. أرسنال يعلن إقالة أوناي إيمري من تدريب الفريق

12:32 م | الجمعة 29 نوفمبر 2019
كتب: ندى قطب
عاجل.. أرسنال يعلن إقالة أوناي إيمري من تدريب الفريق

أوناي إيمري مدرب أرسنال السابق

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قرر نادي أرسنال الإنجليزي، إقالة الإسباني أوناي إيمري من تدريب الفريق، بعد تراجع مستوى الجانرز تحت قيادته، خاصة عقب الهزيمة التي مني بها، أمس، على ملعبه ووسط جماهيره من نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي. 

وحسب صحيفة "فوتبول لندن"، فإن نونو سانتو يعد المرشح الأول لتدريب الفريق خلفاً لإيمري، بعد أن وضعته إدارة الجانرز على رأس المرشحين لتدريب الفريق اللندني، خلال الفترة الحالية، خاصة أنه قدم أداء مميزًا مع نادي ولفرهامبتون منذ قدومه إلى الدوري الإنجليزي في 2017. 

واستطاع "مدرب ولفرهامبتون، أن يحقق نتائج مبهرة في أولى مواسمه بالدوري الإنجليزي، ليزاحم أندية القمة في البريميرليج، وقاد الفريق للمنافسة في الدوري الأوروبي، ليصبح على رأس الأسماء المرشحة لإنقاذ الجانرز واستعادته إلى مساره الصحيح.

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