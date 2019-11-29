كلوب يحسم مصير مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو

قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، إن استدعاء محمد صلاح للمنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020، لن يتم حسمه حاليا وسأسأل اللاعب أولا.

وأضاف كلوب في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برايتون في الدوري الإنجليزي: "لست جاهزاً للإجابة على ذلك، يجب أن أتحدث إلى محمد أيضاً وأول شيء سأفعله بعد هذا المؤتمر الصحفي هو الذهاب إليه وسؤاله".

وأضاف: "ليس هنالك موعد محدد لعودة فابينهو كما انه من الواضح جداً انه لن يُشارك خلال فترة أعياد الميلاد، اصابته بحاجة لوقت طويل للتعافي، إصابة فابينيو كانت اكبر مشاعر قلقي ومشاكلي بعد المباراة، لدينا الحلول، يمكننا تعويضه وعلينا فعل ذلك، الآن نريد عودته بأسرع وقت ممكن، لينا الفريق الوحيد الذي يعاني من الإصابات لكن علينا ان نتعامل مع الوضع الراهن".

يورجن كلوب: متفاجئ من قرار إقالة أوناي إيمري

وتابع عن إقالة إيمري: "بصراحة لقد كنت متفاجئاً من هذا القرار لكن هذه هي كرة القدم، ليس لدي اي فكرة عما حدث له أو لأرسنال لكن يبدو وان الإدارة لم تكن سعيدة بالنتائج واتخذت هذا القرار، انه شيء يحصل بشكل طبيعي لكل مدرب".

وواصل: "أتمنى لإيمري كل التوفيق فهو مدرب رائع واثبت ذلك بعدة بلدان، على الارسنال ايجاد حلاً الان فهنالك مدربين شباب رائعين وربما أقل خبرة لكن بإمكانهم الحصول على فرصة".

واستطرد: "إنهم فريق يتطور بشكل مذهل، طريقة لعبهم جيدة ايضاً فأمام السيتي كانت نسبة الاستحواذ لهم 48% وهذا يُظهر انهم يلعبون بشكل جيد، انا احترمهم كثيراً وقضيتنا الاولى هي مواجهة برايتون وليس من يسجل من لاعبينا".

واختتم: "برايتون كان لديه اسبوعاً كاملاً للتحضير لهذه المباراة وسيأتون هنا لمحاولة تحقيق النقاط الثلاث وعلينا ان نكون مستعدين بعد ثلاث ايام من مباراة شديدة جدًا أمام نابولي".

ويلتقي ليفربول نظيره برايتون في تماما الخامسة مساء الغد، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.