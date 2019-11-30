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صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

12:16 م | السبت 30 نوفمبر 2019
كتب: أحمد أبوالليل
صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد برايتون

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يلتقي نادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، اليوم السبت، نظيره فريق برايتون، في إطار منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" للموسم الجاري 2019-2020.

وتنطلق مباراة ليفربول ضد برايتون في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب "آنفيلد"، معقل الريدز، وسيتم بث اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 7 بتعليق حسن العيدروس، ويدير المواجهة تحكيميا مارتن أتكينسون.

وتشهد المباراة عودة محمد صلاح لقيادة تشكيل فريقه الأساسي، خاصة أنه غاب عن آخر مواجهات الريدز في الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس بالجولة الماضية والتي فاز بها ليفربول 2-1.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، اللقاء بطريقة 4-3-3، وبتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، لالانا، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ساديو ماني.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يبدأ جراهام بوتير، المدير الفني لنادي برايتون المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رايان.

خط الدفاع: مونتويا، دافي، لويس دينك، دان بورن.

خط الوسط: ألزيت، بروبر، ستيفنس.

خط الهجوم: تروسار، موباي، كونولي.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي أقرب ملاحقيه، بينما يوجد فريق برايتون في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

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