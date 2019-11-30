محمد صلاح يقود ليفربول لمواجهة برايتون بالدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول والمحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره برايتون، على ملعب أنفيلد، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواصل المدرب الألماني اعتماده على محمد صلاح، لا سيما لاستعادته كامل لياقته بعد التعافي من الإصابة التي غيبته عن المشاركة رفقة الريدز في المباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي، كما يعول على خدمات لوفرين في الدفاع، بعد المستوى اللافت الذي قدمه أثناء مشاركته أمام نابولي، بدوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل الريدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبرتسون

خط الوسط: هندرسون، تشامبرلين، فينالدوم

خط الهجوم: ساديو ماني، روبرتو فيرمينو، محمد صلاح

ليفربول يبحث عن تعزيز صدارته للدوري الإنجليزي

ويبحث حامل لقب دوري أبطال أوروبا، عن فرصة جديدة لتعزيز صدارته وتوسيع فارق النقاط مع ليستر سيتي الذي يلاحقه في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، كما يرغب في استعادة ثقة اللاعبين في أنفسهم من جديد بعد الهزيمة التي منى بها، بالتشامبيونزليج على يد نابولي.

ويدخل ليفربول المباراة محتلاً صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 37 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يأتي برايتون في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.