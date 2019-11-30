الدوري الإنجليزي.. ليفربول يضرب شباك برايتون بالهدف الأول (فيديو)

تقدم ليفربول الإنجليزي على ضيفه برايتون، بالهدف الأول، في اللقاء الذي يقام حالياً على ملعب أنفيلد، في إطار مبارايات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف الأول لليفربول عن طريق المدافع فيرجيل فان دايك، في الدقيقة 18 من عمر اللقاء، بعد رأسية متقنة، إثر مخالفة نفذها ترنت ألكسندر أرنولد ببراعة.

ويسعى ليفربول لتعزيز صدراته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، الذي يعتليه برصيد 37 نقطة، حصدهم من 12 فوز وتعادل وحيد، دون أن يمنى بأي هزائم على مدار الـ13 جولة الماضية، ليبتعد بذلك بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي أقرب ملاحقيه، كما اتسع الفارق بينه ومانشستر سيتي بطل البريميرليج إلى 9 نقاط.

بينما يتواجد برايتون في المركز الثاني عشر بترتيب أندية الدوري الإنجليزي، برصيد 15 نقطة، إذ أنه اكتفى بتحقيق الفوز 4 مرات وتعادل في 3 مباريات، وتلقى الهزيمة 6 مرات، بعد مرور 13 جولة، ما جعله يبحث عن الفوز للابتعاد عن ذيل الترتيب وتحسين موقفه في البطولة.