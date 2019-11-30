كلاكيت تاني مرة.. فان دايك يسجل ويعزز تقدم ليفربول على برايتون

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برايتون
سجل نادي ليفربول هدفه الثاني في شباك برايتون، خلال المباراة المقامة بين الفريقين حالياً، على ملعب أنفيلد "معقل الريدز"، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
واستطاع ليفربول أن يصل إلى شباك برايتون للمرة الثانية في الدقيقة 24، من زمن الشوط الأول، عن طريق رأسية قوية للمدافع فان دايك، بعدما ارتقى فوق دفاعات برايتون وخطف الكرة بسهولة، من ركلة ركنية أرسلها ترنت ألكسندر أرنولد في الدقيقة 24.
وكان ليفربول قد تقدم بالهدف الأول عن طريق نفس اللاعب، بعدما أطلق رأسية رائعة من عرضية زميله أرنولد الظهير الأيمن، في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول.
ويرغب ليفربول في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، من أجل إضافة إنجاز جديد إلى سجله بالدوري الإنجليزي، ففي حال حسم نتيجة المباراة لصالحه، فسيعيد إنجاز عام 1987، بعد أن واصل 31 مباراة دون أن يتعرض لهزيمة واحدة.
كما سيكون على موعد أيضاً مع إنجاز آخر، يتمثل في تحقيق أكبر سلسلة متتالية من الانتصارات في الدوري الإنجليزي، ففي حال استطاع تفادي الهزيمة على يد برايتون، في المباراة التي يحتضنها ملعب أنفيلد، سيكون اللقاء الرابع عشر الذي يحقق فيه الفوز بشكل متتالي.
ويحتل ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب الدوري، برصيد 37 نقطة، الأمر سيدفعه للمقاتلة من أجل الحفاظ على سلسلة اللاهزيمة وتعزيز صدارته للبطولة المحلية، بينما يوجد برايتون في المركز الثاني عشر، مكتفياً بحصد 15 نقطة فقط، منذ بداية مشواره في البريميرليج.
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