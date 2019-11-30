برايتون يسجل الهدف الأول في شباك ليفربول (فيديو)

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احتفال فان دايك ضد برايتون
سجل نادي برايتون هدفه الأول في شباك ليفربول، في المباراة المقامة بين الفريقين حالياً، على ملعب أنفيلد "معقل الريدز"، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل برايتون هدف تقليص الفارق عن طريق اللاعب لويس دانك، في الدقيقة 79 من أحداث الشوط الثاني، بعد تسديدة غافل بها أدريان حارس ليفربول، الذي دخل بديلاً، عقب طرد أليسون حارس الريدز في الدقيقة 76 بعد ملامسته للكرة بيده خارج منطقة الجزاء، ليستغل ليفربول خطأ الحارسين ويسجل الهدف الأول.
وكان الريدز قد تقدم بثنائية المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، في الدقائق 18 و24 من زمن الشوط الأول، من عرضيات زميله ترنت ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن المتألق، ليتفوق المدافع الصلب على دفاعات برايتون ويرتقي فوقهم ليمنح الريدز التقدم مبكراً.
ويأمل ليفربول في مواصلة سلسلة انتصاراته، ففي حال فوزه سيعادل إنجازه في عام 1987، بعد أن وصل إلى 31 مباراة دون أن يتعرض لأي هزيمة.
ويحتل الريدز المركز الأول في جدول ترتيب الدوري، برصيد 37 نقطة، ويأمل في توسيع الفارق بينه وبين مانشستر سيتي الذي تعثر اليوم أمام نيوكاسل بالتعادل بهدفين لكل منهما، بينما يحتل برايتون المركز الثاني عشر، برصيد 15 نقطة فقط، منذ بداية مشواره في البريميرليج هذا الموسم.
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