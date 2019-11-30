"فان دايك" يقود ليفربول للتقدم على برايتون بثنائية في الشوط الأول (فيديو)

انتهى الشوط الأول من المباراة التي تجمع فريقي ليفربول وبرايتون على ملعب "أنفيلد" حاليًا، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بتقدم الريدز بثنائية نظيفة.

وتمكن فريق ليفربول من السيطرة على وسط الملعب منذ بداية المباراة، أمام حالة من التراجع الدفاعي الكبير من جانب لاعبي برايتون.

وفي الدقيقة 13 من زمن المباراة، اخترق الجناح الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الجبهة اليمنى لفريق برايتون، وأرسل كرة عرضية خطيرة، لكنها اصطدمت بشباك برايتون من الخارج ومرت بسلام.

وفي الدقيقة 16، أطلق المهاجم الدولي البرازيلي فيرمينو لاعب ليفربول تسديدة صاروخية من داخل منطقة جزاء الفريق الخصم تصدى لها حارس مرمى برايتون ببراعة.

وفي الدقيقة 18، نفذ أرنولد لاعب ليفربول ركلة حرة غير مباشرة من خارج حدود منطقة جزاء برايتون، ليسددها المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول رأسية قوية في الشباك محرزًا أول أهداف الريدز في تلك المواجهة.

وفي الدقيقة 19، صوب الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو كرة قوية من داخل منطقة جزاء برايتون، لكن حارس برايتون تألق من جديد وتصدى للكرة.

وفي الدقيقة 20، سدد الجناح الدولي السنغالي ساديو ماني تصويبة قوية من داخل منطقة جزاء، لكن الحارس عاود التألق من جديد وتصدى للكرة.

وفي الدقيقة 24، أرسل أرنولد لاعب ليفربول ركلة ركنية من الجانب الأيمن سددها فان دايك برأسية في الشباك محرزًا ثاني أهداف الريدز في تلك المباراة.

وفي الدقيقة 36، محاولة هجومية خطيرة لبرايتون بعد تسديدة قوية عن طريق دان بيرن داخل منطقة جزاء ليفربول مرت بشكل قريب للغاية بجوار القائم الأيسر للمرمى.

وفي الدقيقة 44 سدد تشامبيرلين كرة قوية من داخل منطقة جزاء برايتون تصدى لها حارس المرمى.