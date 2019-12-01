ناد جديد يفاوض اللاعب.. محمد النني يقترب من الدوري الإسباني

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محمد النني لاعب بشكتاش التركي
دخل المحترف المصري محمد النني، لاعب بشكتاش التركي، قائمة المرشحين للانضمام إلى ريال بيتيس الإسباني خلال الفترة المقبلة.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن النني أصبح أبرز المرشحين لارتداء قميص ريال بيتيس، خصوصا أن النادي يسعى للتعاقد مع لاعب وسط دفاعي خلال الفترة المقبلة، وقد يجد ضالته في اللاعب المصري.
وأشارت الصحيفة إلى أن النني يرغب في الرحيل عن بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب الأوضاع غير المستقرة داخل النادي التركي، مؤكدة على أنه يفكر في خوض تجربة احترافية جديدة.
وكان موقع "teamtalk" الإنجليزي ذكر يوم الجمعة الماضي أن اللاعب المصري قريب من صفوف نادي إشبيلية، وبدأ في مفاوضات مع وكيل أعماله لضمه، مشيرا إلى أن وكيل أعمال النني تواجد في إسبانيا الأربعاء الماضي، لعقد جلسة مع مونشي المدير الرياضي لنادي إشبيلية لبحث إمكانية إتمام الصفقة التي قد تكلف خزينة إشبيلية نحو 15 مليون يورو.
وانتقل النني إلى بشكتاش التركي قادماً من أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.
ووفقا لصحيفة "Onay Haber" التركية، فإن أزمة النني مع بشكتاش تتمثل في عدم امتلاك النادي التركي لحق شراء اللاعب عقب نهاية الموسم الجاري 2019-2020 من أرسنال الإنجليزي.
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