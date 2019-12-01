أستون فيلا يخطف تعادلا ثمينا أمام مانشستر يونايتد بمشاركة تريزيجيه (فيديو)

حسم التعادل الإيجابي مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا، والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بهدفين لكل منهما.

وتقدم الفيلانز مبكراً بتسديدة رائعة من الشاب جاك جريليش، في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول، قبل أن يتعادل مانشستر يونايتد قبل نهاية الشوط الأول، بهدف عكسي من الحارس توم هيتون، بعد رأسية من المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد من عرضية زميله لاعب الوسط أندرياس بيريرا.

ونجح نادي مانشستر يونايتد في خطف الهدف الثاني عن طريق مدافعه السويدي فيكتور ليندلوف من رأسية في الدقيقة 64.

ثم تعادل أستون فيلا سريعاً عن طريق مدافعه الإنجليزي تايرون مينجز في الدقيقة 66، من تمريرة زميله مات تارجيت.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 18 نقطة، يحتل بها المركز التاسع، بينما ارتفع رصيد أستون فيلا إلى 15 نقطة ليحتل بها المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

تريزيجيه يشارك أمام مانشستر.. والعارضة تحرمه من هدف صاروخي

وشهدت المباراة مشاركة اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه، في الشوط الأول كبديل للجناح الهولندي أنور الغازي، الذي تعرض للإصابة بعد صناعة الهدف الأول.

وألغى الحكم هدفاً لصالح تريزيجيه، في الدقيقة 29، بداعي التسلل على اللاعب جاك جريليش، ثم تصدت العارضة لتسديدة صاروخية من النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه" في الشوط الأول.