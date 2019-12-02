ميسي يتوج بـ الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه

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ليونيل ميسي
حصد صانع الألعاب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" للمرة السادسة في تاريخه، والتي تمنحها المجلة الفرنسية الشهيرة "فرانس فوتبول" للاعب الأفضل على مستوى العالم في عام 2019.
وكان اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ32 عامًا قد نجح في قيادة فريق برشلونة للتتويج ببطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" الموسم الماضي.
ونجح "ميسي" في تسجيل 51 هدفًا الموسم الماضي مع الفريق الكتالوني في مختلف البطولات، كما تمكن من صناعة 22 هدفًا آخر.
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