في غياب صلاح.. ليفربول يضرب إيفرتون بخماسية في ديربي الميرسيسايد (فيديو)

اكتسح ليفربول ضيفه إيفرتون بنتيجة 5-1 في ديربي مقاطعة الميرسيسايد، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، لينفرد الريدز بصدارة الترتيب.

ورفع ليفربول رصيده للنقطة الـ43 مغردا في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما واصل إيفرتون معاناته هذا الموسم بالتواجد في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة.

وحقق ليفربول أول انتصار على إيفرتون بخماسية منذ 37 عاما، حينما انتصر الريدز على جاره بخماسية نظيفة عام 1982.

وفضل يورجن كلوب الاكتفاء بتواجد محمد صلاح على دكة البدلاء أمام إيفرتون في ظل عدم اكتمال لياقته البدنية بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في كاحل قدمه أمام مانشستر سيتي.

وبات مصير المدرب ماركو سيلفا، على حافة الهاوية مع فريقه إيفرتون، بعد النتائج المخيبة لآمال جماهير مؤخرا وتقهقر الفريق للمنافسة على مراكز الهبوط.

وافتتح ديفوك أوريجي أهداف المباراة لليفربول في الدقيقة 6 بعد تمريرة رائعة من ساديو ماني، ليراوغ البلجيكي الحارس ويسكنها في الشباك محرزا الهدف الأول لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 18، أضاف شيردان شاكيري الهدف الثاني لليفربول بعد صناعة مثالية مجددا من ساديو ماني.

وفي الدقيقة 21، قلص مايكل كين الفارق لإيفرتون بالهدف الأول مستغلا عرضية من أليكس أيوبي وخطأ من لوفرين ليضع الهدف الأول في شباك أصحاب الأرض.

في الدقيقة 45، سجل ساديو ماني الهدف الرابع في شباك إيفرتون، ليواصل تألقه في ديربي الميرسيسايد.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قلص ريتشارلسون الفارق لإيفرتون محرزا الهدف الثاني للضيوف.

واستمر تفوق ليفربول على إيفرتون في النتيجة والأداء بالشوط الثاني، حيث ظهر الاستسلام على لاعبي الفيلانز في الشوط الثاني، وسط تسيد كامل للاعبي الريدز.

وفي الدقيقة 90، اختتم جيني فينالدوم أهداف ليفربول بالهدف الخامس لليفربول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك حارس إيفرتون.