منها تجديد الدماء.. 3 أسباب وراء استبعاد محمد صلاح من حسابات كلوب

أثار قرار المدرب الألماني يورجن كلوب، حالة من الجدل بعدم الاعتماد على الدولي محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني، خلال اللقاء الذي جمع الريدز بنظيره إيفرتون، الذي حسمه حامل لقب دوري أبطال أوروبا، في إطار مبارايات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.

فرصة للبدلاء

ويرى مدرب ليفربول الإنجليزي، أن الوقت حان من أجل الاعتماد على جميع العناصر التي تتواجد ضمن كتيبة الريدز، ليبعث برسالة لجميع الأندية بأن بطل دوري الأبطال يمتلك قدرات ومواهب خاصة من شأنها أن تحسم المباريات بنتائج إيجابية، وأن تذهب إلى أبعد نقطة بجميع البطولات، حسبما أبرزت صحيفة "فوكس سبورت".

تجديد الدماء

وأكد مدرب بروسيا دورتموند السابق، أنه يرغب في تجديد دماء الفريق، وإقحام بعض العناصر التي لازمت دكة البدلاء، خلال المرحلة السابقة، في التشكيل الأساسي للريدز، خصوصًا أنه لديه ثقة كاملة في قدرة جميع اللاعبين الذي يمتلكهم بصفوف الفريق الإنجليزي، في إشارة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مشاركة العديد من الأسماء البديلة، قائلا: "علينا احترامهم".

الاستعداد لسالزبورج

وعلى الجانب الآخر، أشارت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، إلى أن يورجن كلوب يرغب في منح صاحب الـ27 عاما، قسطا من الراحة للحفاظ عليه من الإصابة، قبل مباراة ريد بزل سالزبورج، في الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة الحاسمة التي ستحدد مصير الفريق في البطولة، ففي حال حقق نتيجة غير الفوز، سيكون خارج المسابقة بشكل رسمي.

يشار إلى أن كلوب قرر إراحة الثنائي محمد صلاح وشيردان شاكيري، خلال لقاء إيفرتون، الذي حسمه الريدز بخمسة أهداف مقابل هدفين، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي، ليدفع بديفوك أوريجي وشيردان شاكيري بديلان لهما.