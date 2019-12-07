عاجل.. تشامبرلين يسجل الهدف الأول لليفربول في مرمى بورنموث

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ليفربول
نجح فريق ليفربول في تسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب تشامبرلين في مرمى بورنموث في الدقيقة 35، من المباراة المقامة بين الفريقين في الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإنجليزي.
جاء الهدف بعد طولية رائعة من هندرسون من منتصف الملعب، لتصل لتشامبرلين داخل منطقة الجزاء الذي نجح في تسجيل الكرة بطريقة رائعة.
ويسعى ليفربول في تلك المباراة إلى الفوز من أجل توسيع الفارق مع منافسيه ليستر سيتي ومانشستر سيتي، حيث يحتل ليستر المركز الثاني، فيما يأتي في المركز الثالث مانشستر سيتي.
ويحتل ليفربول المركز الأول برصيد 45 نقطة بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 32 نقطة بعد الفوز في 10 مباريات والتعادل في مباراتين وخسر ثلاث مباريات.
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