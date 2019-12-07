بعد "كعب صلاح".. نابي كيتا يسجل الهدف الثاني لليفربول في بورنموث

نجح فريق ليفربول في تسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب نابي كيتا في مرمى فريق بورنموث، في المباراة المقامة بين الفريقين في الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإنجليزي.

جاء الهدف بعد مرور 45 دقيقة بعد تمريرة سحرية رائعة بـ"الكعب" من محمد صلاح داخل منطقة الجزاء، تسلمها اللاعب الغيني وسددها على يمين الحارس.

وكان الهدف الأول سجله اللاعب تشامبرلين في الدقيقة 35.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه ليستر سيتي والذي يتواجد في المركز الثاني بعد خوضه 15 مباراة، ونجح في الفوز بـ11 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر في مثلهما، فيما يتواجد في المركز الثالث مانشستر سيتي برصيد 32 نقطة بعد فوزه في 10 مباريات وتعادل في لقائين وخسر 3 مواجهات.