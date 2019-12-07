عاجل.. محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لليفربول في مرمى بورنموث

سجل محمد صلاح الهدف الثالث لفريقه ليفربول، في شباك بورنموث في الدقيقة 54، على ملعب فيتنس فيرست ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء الهدف بعد تمريرة رائعة من نابي كيتا لتصل الكرة لمحمد صلاح والذي سدد الكرة على يسار الحارس.

وبدأ الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أليسون بيكر، خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، روبرتسون، لوفرين، جوميز، خط الوسط: نابي كيتا، هندرسون، تشامبرلين، ميلنر، خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ممتلكاً 43 نقطة في رصيده بالمسابقة، حصدهم من 14 فوز وتعادل وحيد، خلال 15 مباراة خاضها في المسابقة.

ويحتل بورنموث المركز الرابع عشر، برصيد 16 نقطة بالدوري الانجليزي، حصدهم من 4 انتصارات و4 تعادلات ولقي الهزيمة 7 مرات، خلال الـ15 جولة المنقضية بالدوري الإنجليزي.