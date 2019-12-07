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15 دقيقة.. حارس بورنموث يحرم صلاح من الهدف الأول لليفربول

05:17 م | السبت 07 ديسمبر 2019
كتب: أحمد موسى
15 دقيقة.. حارس بورنموث يحرم صلاح من الهدف الأول لليفربول

صورة أرشيفية

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مرت 15 دقيقة من زمن مباراة ليفربول وبورنموث، ولازال التعادل السلبي مسيطرا على نتيجة اللقاء الذي يجمعهما بملعب فيتنس فيرست ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

وبدأ اللقاء بحذر من جانب الفريقين، مع سيطرة نسبية لرفاق محمد صلاح في الدقائق الأولى.

وفي الدقيقة 4  أرسل جوميز كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها الدفاع بشكل جيد قبل رأس المهاجم روبيرتو فيرمينو أمام المرمى.

وفي الدقيقة الثامنة، استغل محمد صلاح عرضية من جانب جو جوميز، ليسددها بقدمه اليسرى في أقصى الزاوية اليمنى، إلا أن حارس بورنموث تصدى لها بنجاح.

ويخوض الريدز موقعته أمام بورنموث، وهو محلقاً على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ممتلكاً 43 نقطة في رصيده بالمسابقة، حصدهم من 14 فوز وتعادل وحيد، خلال 15 مباراة خاضها.

وعلى الجانب الآخر، يدخل بورنموث اللقاء وهو محتلاً المركز الرابع عشر، برصيد 16 نقطة، حصدهم من 4 انتصارات و4 تعادلات ولقي الهزيمة 7 مرات، خلال الـ15 جولة المنقضية بالدوري الإنجليزي. 

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