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بـ"هدف وأسيست".. محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على بورنموث بثلاثية

06:59 م | السبت 07 ديسمبر 2019
كتب: أحمد موسى
بـ"هدف وأسيست".. محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على بورنموث بثلاثية

فريق ليفربول

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عاد النجم المصري محمد صلاح ليبدع من جديد في الدوري الإنجليزي، حيث قاد فريقه ليفربول للفوز على بورنموث بثلاثية نظيفة، خلال اللقاء الذي جمعهما بملعب فيتنس فيرست ضمن منافسات الجولة الـ16 من البريميرليج.

صلاح سجل وصنع أمام ضحيته المفضلة بورنموث، ليعود للتوهج من جديد بعد غيابه عن التهديف منذ لقاء مانشستر سيتي في الجولة الثانية عشر في البريميرليج.

 

الفوز، أبقى ليفربول منفردا في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، بينما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 16 في المركز الخامس عشر.

وسجل تشامبرلين الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 35 بعد استلامه بينية طويلة من هيندرسون ليضعها الأول من لمسة واحدة في شباك أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 45، صنع محمد صلاح هدف ثاني لليفربول بمهارة رائعة، بعد أن مهد الكرة بـ"الكعب" لنابي كيتا، ليسكنها الغيني في شباك بورنموث.

ونجح محمد صلاح في إحراز الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 54 بعد تمريرة مثالية من نابي كيتا، ليرد له هدية الهدف الثاني والذي صنعه النجم المصري لزميله الغيني في نهاية الشوط الأول.

واستطاع محمد صلاح في التساوي مع الثنائي أندي كول لاعب مانشستر يونايتد السابق وفرناندو توريس مهاجم ليفربول وتشيلسي المعتزل، بإحرازه 63 هدفًا في أول 100 مباراة بالدوري الإنجليزي.

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