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محمد صلاح الأول في مصر.. نيمار يتصدر قائمة الرياضين الأكثر بحثا على تويتر

07:39 م | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
كتب: أحمد موسى
محمد صلاح الأول في مصر.. نيمار يتصدر قائمة الرياضين الأكثر بحثا على تويتر

ميسي ونيمار

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تصدر البرازيلي نيمار دا سيلفا قائمة الرياضين الأكثر بحثا حول العالم بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" في عام 2019.

وجاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثاني بقائمة أكثر اللاعبين تداولا بموقع التغريدات القصيرة، رغم عدم امتلاكه أي حسابات رسمية على تويتر.

واحتل كريستيانو رونالدو المركز الثالث بقائمة الرياضين الأكثر بحثا على تويتر، ثم حل ليبرون جيمس نجم كرة السلة الأمريكي في المركز الخامس.

وجاءت باقي قائمة الرياضين الأكثر بحثا في العالم كالتالي:

كاواي ليونار- كوبي براينت- توم برادي- كيليان مبابي- كيسوكي هوندا- أنطونيو براون.

وتصدر الثلاثي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وشيكابالا قائد الزمالك وعمر جابر لاعب بيراميدز، قائمة أكثر اللاعبين بحثا عن أخبارهم خلال عام 2019.

ونشر الحساب الرسمي لتويتر، قائمة باللاعبين الأكثر بحثا في مصر، والتي ضمت محمد صلاح وشيكابالا وعمر جابر، ومعهم أحمد حجازي المحترف بصفوف ويست بروميتش الإنجليزي، وأحمد فتحي لاعب الأهلي.

وكان محمد صلاح قد حصد في عام 2019 لقب دوري أبطال أوروبا وحصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي للعام الثاني على التوالي ووصيف الدوري مع الريدز.

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