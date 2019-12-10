عاجل.. محمد صلاح يكسر عناد الكرة بالهدف الثاني في سالزبورج

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ليفربول وريد سالزبورج
تقدم فريق ليفربول بالهدف الثاني في شباك سالزبورج، خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب رد بول أرينا، ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وجاء الهدف عن طريق المصري الدولي محمد صلاح في الدقيقة 58، بعد أن راوغ حارس مرمى الفريق النمساوي قبل أن يضع الكرة بقدمه اليمنى في شباك أصحاب الأرض.
ويواجه نادي ليفربول خطر الإقصاء من بطولة دوري أبطال أوروبا في حالة الهزيمة في تلك المباراة، نظرا لتقارب النقاط بينه وبين كل من ريد بول سالزبورج ونابولي، لذلك يدخل الريدز المباراة من أجل الانتصار فقط لا غير للتأهل ومواصلة حملته في الدفاع عن اللقب.
وعلى الجانب الآخر يسعى نادي ريد بول سالزبورج في استغلال عاملي الأرض والجمهور في تحقيق المفاجأة وإقصاء بطل أوروبا معتمدا على مهاجمه المميز هالاند الذي قدم مستويات طيبة منذ بداية البطولة.
ريد بول سالزبورج
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ليفربول
نابولي
4
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جينك
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0
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1
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لايبزيج
تشيلسي
1
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0
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ليل
بوروسيا دورتموند
1
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0
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سلافيا براج
إنتر ميلان
0
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برشلونة
أياكس
0
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1
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فالنسيا
بنفيكا
0
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0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
زينيت سان بيترسبورج
إتحاد كلباء
6
:
2
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عجمان
نادي خورفكان
0
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2
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الظفراء
الشارقة
0
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0
06:30 PMدوري الخليج العربي
بني ياس
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1
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صنعت نفط عبادان
نفط مسجد سليمان
2
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1
03:05 PMدوري المحترفين الإيراني
سايبا
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2
:
1
04:00 PMدوري المحترفين الإيراني
جول جوهار
الجونة
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:
4
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إنبي
الانتاج الحربي
1
:
1
07:30 PMالدوري المصري الممتاز
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