15 دقيقة.. صلاح يهدر هدفا محققا لليفربول وسالزبورج الأخطر

مرت 15 دقيقة حتى الآن من زمن المباراة التي تجمع فريقي ليفربول وريد بول سالزبورج النمساوي، على ملعب "ريد بول آرينا"، في إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات للنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، ولا تزال تشير نتيجة اللقاء إلى التعادل السلبي بين الجانبين.

بدأت المباراة بضغط هجومي قوي من جانب فريق ريد بول سالزبورج على دفاعات ليفربول.

وفي الدقيقة الثانية، سدد دومينيك سزوبوسزلاي، لاعب ريد بول كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى أليسون بيكر حارس مرمى الريدز.

وفي الدقيقة الثالثة، تسديدة قوية لسالزبورج عن طريق إينوك مويبو، من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس البرازيلي أليسون بثبات وأمسك الكرة.

وفي الدقيقة الخامسة انفرد الدولي المصري محمد صلاح بحارس مرمى سالزبورج، وأطلق تصويبة قوية تصدى لها حارس المرمى ببراعة كبيرة وأخرجها إلى ركنية.

وفي الدقيقة السابعة راوغ مينامينو لاعب ريد بول سالزبورج مدافعي ليفربول ببراعة كبيرة، وأطلق تصويبة قوية تصدى لها أليسون بيكر ببراعة، ليسددها الكوري هوانج هي تشان من جديد ويعاود أليسون التألق مجددًا ويتصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة الثامنة، سدد ساديو ماني كرة صاروخية من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بسنتيمترات قليلة.