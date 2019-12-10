بطريقة غريبة وتألق الحارس.. صلاح يهدر فرصتين أمام سالزبورج (فيديو)

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محمد صلاح
أهدر الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، فرصتين خلال مباراة فريقه أمام سالزبورج النمساوي، في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
شهدت الدقيقة الخامسة تمريرة طولية رائعة من لوفرين قبل منتصف ملعب سالزبورج، لتصل لصلاح الذي توغل داخل منطقة جزاء الفريق النمساوي، وسدد كرة قوية ولكن نجح حارس سالزبورج في التصدي للكرة ببراعة، وفي الدقيقة 29 شهدت تمريرة رائعة من نابي كيتا داخل منطقة جزاء الفريق النمساوي لتصل لصلاح الذي أهدر الكرة بطريقة غريبة.
ويحتاج ليفربول للتعادل فقط في هذه المباراة من أجل التأهل لدور الـ16 من دور أبطال أوروبا، وفي حال الخسارة وفوز نابولي سيخرج بشكل رسمي من دوري أبطال أوروبا، بخاصة وأنه حامل لقب النسخة الماضية بعد الفوز على توتنهام العام الماضي.
وسجل محمد صلاح 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بواقع هدفين في مرمى سالزبورج وهدف في مرمى جينك البلجيكي، ونجح في صناعة هدفين.
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