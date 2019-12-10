أحدث الأخبار

أخر الأخبار

جريزمان يقود بدلاء برشلونة أمام إنتر بدوري أبطال أوروبا

في وجود الخطيب.. مجلس الأهلي يحتفل بعيد ميلاد خالد مرتجي (صور)

خاص بالمستندات.. مفاجأة.. تعاقد بوطيب مع الزمالك لا يتضمن نسبة مشاركة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة ليفربول وسالزبورج

بطريقة غريبة وتألق الحارس.. صلاح يهدر فرصتين أمام سالزبورج (فيديو)

08:42 م | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
بطريقة غريبة وتألق الحارس.. صلاح يهدر فرصتين أمام سالزبورج (فيديو)

محمد صلاح

أخبار متعلقة

أهدر الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، فرصتين خلال مباراة فريقه أمام سالزبورج النمساوي، في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

شهدت الدقيقة الخامسة تمريرة طولية رائعة من لوفرين قبل منتصف ملعب سالزبورج، لتصل لصلاح الذي توغل داخل منطقة جزاء الفريق النمساوي، وسدد كرة قوية ولكن نجح حارس سالزبورج في التصدي للكرة ببراعة، وفي الدقيقة 29 شهدت تمريرة رائعة من نابي كيتا داخل منطقة جزاء الفريق النمساوي لتصل لصلاح الذي أهدر الكرة بطريقة غريبة.

    

ويحتاج ليفربول للتعادل فقط في هذه المباراة من أجل التأهل لدور الـ16 من دور أبطال أوروبا، وفي حال الخسارة وفوز نابولي سيخرج بشكل رسمي من دوري أبطال أوروبا، بخاصة وأنه حامل لقب النسخة الماضية بعد الفوز على توتنهام العام الماضي.

صلاح يسجل 3 أهداف وصنع هدفان

وسجل محمد صلاح 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بواقع هدفين في مرمى سالزبورج وهدف في مرمى جينك البلجيكي، ونجح في صناعة هدفين.

أخبار قد تعجبك

كهربا فى الأهلى رسمياً بـ50 مليون جنيه لمدة 4 مواسم ونصف

استطلاع رأى

  • ليون

    ليون

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • لايبزيج

    لايبزيج

  • تشيلسي

    تشيلسي

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • ليل

    ليل

  • بوروسيا دورتموند

    بوروسيا دورتموند

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • سلافيا براج

    سلافيا براج

  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • برشلونة

    برشلونة

  • أياكس

    أياكس

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • فالنسيا

    فالنسيا

  • بنفيكا

    بنفيكا

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • زينيت سان بيترسبورج

    زينيت سان بيترسبورج

  • ريد بول سالزبورج

    ريد بول سالزبورج

  • 0

    :

    0

    07:55 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • ليفربول

    ليفربول

  • نابولي

    نابولي

  • 3

    :

    0

    07:55 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • جينك

    جينك

  • إتحاد كلباء

    إتحاد كلباء

  • 6

    :

    2

    04:00 PM

    دوري الخليج العربي
  • عجمان

    عجمان

  • نادي خورفكان

    نادي خورفكان

  • 0

    :

    2

    04:00 PM

    دوري الخليج العربي
  • الظفراء

    الظفراء

  • الشارقة

    الشارقة

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    دوري الخليج العربي
  • بني ياس

    بني ياس

  • نادي شاهين بوشهر

    نادي شاهين بوشهر

  • 1

    :

    1

    03:00 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • صنعت نفط عبادان

    صنعت نفط عبادان

  • نفط مسجد سليمان

    نفط مسجد سليمان

  • 2

    :

    1

    03:05 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • سايبا

    سايبا

  • بیرسبولیس

    بیرسبولیس

  • 2

    :

    1

    04:00 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • جول جوهار

    جول جوهار

  • الجونة

    الجونة

  • 1

    :

    4

    05:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • إنبي

    إنبي

  • الانتاج الحربي

    الانتاج الحربي

  • 1

    :

    1

    07:30 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • سموحة

    سموحة

الأكثر قراءة

مايفوتكش.. الزمالك يصدم عبدالله السعيد ويحقق في خناقة الناشئين.. وإصابة جديدة بالأهلي

كهربا فى الأهلى رسمياً بـ50 مليون جنيه لمدة 4 مواسم ونصف

خبير لوائح يفجر مفاجأة للوطن سبورت: إيقاف روسيا يغير ترتيب مصر في مونديال 2018
الزمالك ينافس الأهلى وبيراميدز ومارسيليا فى مزاد بيع «موليكا»