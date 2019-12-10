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بطريقة غريبة وتألق الحارس.. صلاح يهدر فرصتين أمام سالزبورج (فيديو)

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة ليفربول وسالزبورج

08:46 م | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة ليفربول وسالزبورج

ليفربول وريد بول سالزبورج

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انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وريد بول سالزبورج، النمساوي بالتعادل السلبي، وذلك في اللقاء المقام حاليًا على ملعب "ريد بول آرينا"، في إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات للنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأت المباراة بسيطرة كبيرة من جانب فريق ريد بول سالزبورج على وسط الميدان، وسط تراجع كبير من لاعبي الريدز.

وفي الدقيقة الثانية، سدد دومينيك سزوبوسزلاي، لاعب ريد بول كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الريدز.

وفي الدقيقة الثالثة، سدد إينوك مويبو، لاعب ريد بول تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس البرازيلي أليسون بثبات وأمسك الكرة.

وفي الدقيقة 45، أرسل محمد صلاح تمريرة ساحرة لنابي كيتا داخل منطقة الجزاء سددها الأخير بطريقة غريبة إلى خارج أرض الملعب.

وفي الدقيقة الخامسة انفرد محمد صلاح بحارس مرمى سالزبورج، وأطلق تصويبة قوية تصدى لها حارس المرمى ببراعة وحولها إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة السابعة راوغ الياباني مينامينو لاعب ريد بول سالزبورج مدافعي ليفربول ببراعة كبيرة، وأطلق تصويبة قوية تصدى لها أليسون بيكر ببراعة، ليسددها الكوري هوانج هي تشان من جديد، وعاود أليسون التألق مجددًا وتصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة الثامنة، سدد السنغالي ساديو ماني كرة صاروخية من خارج حدود منطقة جزاء الفريق النسماوي، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر بسنتيمترات قليلة.

وفي الدقيقة 20 من زمن المباراة، سدد ساديو ماني صاروخية من الجهة اليسرى من داخل منطقة جزاء ريد بول تصدى لها حارس مرمى الفريق الخصم ببراعة، لتصل إلى نابي كيتا على حدود منطقة الجزاء ليطلق تسديدة قوية تصدى لها الحارس من جديد قبل أن تصل إلى هيندرسون داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمني ويطلق صاروخية مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 24، انطلق هالاند، لاعب ريد بول سالزبورج كرة صاروخية من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء تصدى لها أليسون بيكر ببراعة منقذًا فريقه من هدف مؤكد.

وفي الدقيقة 29، أرسل نابي كيتا تمريرة ساخرة إلى محمد صلاح داخل منطقة الجزاء سددها الأخير ومرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وفي الدقيقة 34، نفذ محمد صلاح ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء ريد بول، لكنها مرت أعلى العارضة العلوية لمرمى الفريق النمساوي.

 

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