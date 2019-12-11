روبرتسون متعجبا من هدف صلاح: "لا أصدق كيف سجل من هذه الزاوية"

تعجب أندي روبرتسون ظهير نادي ليفربول الإنجليزي من الهدف العالمي الذي سجله لاعبنا المصري محمد صلاح في مرمى نادي ريد بول سالزبورج ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز محمد صلاح الهدف الثاني خلال مباراة ليفربول ضد سالزبورج والتي فاز بها الريدز بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وقال "روبرتسون"، خلال تصريحات عقب المباراة: "هدف محمد صلاح رائع للغاية، وما يميزه أنه سجله بقدمه الضعيفة من الفرصة الأصعب التي أُتيحت له في اللقاء".

وأضاف: "لا أدري حقا كيف سجل هذا الهدف من تلك الزاوية، صلاح وماني وفرمينيو شكلوا إرهاق وإزعاج كبير لمدافعين نادي ريد بول سالزبورج، وحاولوا التسجيل باستمرار".

وتأهل نادي ليفربول رسميا إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تصدر مجموعته التي ضمت كل من نادي نابولي الإيطالي، وريد بول سالزبورج النمساوي، وجينك البلجيكي.