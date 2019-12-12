إنجلترا تحتفى بـ"الساحر صلاح".. والفرعون يصل للهدف رقم 200 فى مسيرته الاحترافية

الصحف تصف هدف «مو» فى مرمى ساليزبورج بـ«المذهل».. إقالة «أنشيلوتى» تثير التساؤلات فى نابولى.. ومدرب أياكس: ودّعنا دورى الأبطال بـ«معجزة فالنسيا»

احتفت الصحف الإنجليزية بتأهل ليفربول وتشيلسى، وضمان وجود فريقين إنجليزيين بين كبار العالم، وذلك بعد فوز الأول على مضيفه ريد بول ساليزبورج النمساوى بهدفين نظيفين، بينما تأهل «البلوز» بتخطى مضيفه ليل الفرنسى بهدفين مقابل هدف، فى ختام دور المجموعات لـ«التشامبيونز ليج».

وأشادت صحف إنجلترا بهدف «صلاح» فى مرمى الفريق النمساوى، ووصفته بـ«المذهل»، وبمساهمته فى تعزيز فوز فريقه والتأهل فى صدارة المجموعة الخامسة لثمن نهائى البطولة، حيث تصدرت صورة «الفرعون المصرى» أغلفة الصحف الإنجليزية كافة.

وكتبت صحيفة «ميرور» الإنجليزية: «الساحر صلاح»، وتابعت: «ليفربول وتشيلسى يكملان المسيرة فى دورى الأبطال»، فيما عنونت صحيفة «تليجراف» غلافها بجملة: «سعادة مزدوجة بتأهل ليفربول وتشيلسى»، واصفة هدف «صلاح» بالمذهل الذى ضمن الفوز لـ«الريدز»، فيما وصفت صحيفة «ميرور» تأهل بطلى إنجلترا بـ«المجد الأوروبى»، فى الوقت الذى سلطت فيه صحيفة «جارديان» الضوء على تصريحات يورجن كلوب، المدير الفنى لـ«الريدز»، التى وصف خلالها هدف صلاح الثانى فى شباك بطل النمسا بـ«الإعجازى». ووصل «صلاح» بهدفه الثانى فى مرمى ساليزبورج إلى هدفه رقم 200 فى مسيرته الاحترافية مع الساحرة المستديرة، التى بدأت من الدورى المصرى بقميص المقاولون العرب الذى سجل معه 12 هدفاً، مروراً بفريق بازل السويسرى الذى سجل معه 20 هدفاً، ثم تشيلسى الإنجليزى الذى سجل معه هدفين فقط، ثم فيورنتينا وروما حيث سجل مع الأول 9 أهداف والثانى 34 هدفاً، انتهاءً بـ«الريدز» الذى سجل 82 هدفاً بقميصه، وأخيراً المنتخب الوطنى الذى سجل معه 41 هدفاً.

إقالة كارلو أنشيلوتي تثير علامات الاستفهام

على الجانب الآخر أثارت إقالة الإيطالى كارلو أنشيلوتى من تدريب نابولى، عقب حجزه بطاقة التأهل الثانية بالمجموعة الخامسة خلف ليفربول، بعد اكتساحه ضيفه جينك البلجيكى برباعية نظيفة، علامات الاستفهام، خاصة بعد الأقاويل التى ترددت بقوة داخل النادى فى الفترة الأخيرة حول الخلافات القوية بين المدرب ومجلس الإدارة لتدخل الأخير فى الأمور الفنية واختيار الصفقات وهو ما أثار حفيظة المدرب، فضلاً عن التقارير الإنجليزية التى أكدت المفاوضات بين أنشيلوتى ونادى أرسنال الإنجليزى لتولى مسئولية قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

فى شأن مختلف، وصف إريك تين هاج، المدير الفنى لفريق أياكس أمستردام الهولندى، فوز فالنسيا على فريقه فى عقر داره بهدف نظيف، والذى ودع على أثره فريقه البطولة بـ«المعجزة»، مؤكداً أن لاعبيه أضاعوا التأهل من بين أيديهم، مضيفاً: «على الصحف الإسبانية التحدث عن معجزة فالنسيا».

فى سياقٍ متصل أبدى أرنستو فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، سعادته بالفوز المهم الذى حققه فريقه على إنتر ميلان الإيطالى على ملعبه بهدفين مقابل هدف، رغم أن المباراة كانت تحصيل حاصل للفريق الإسبانى الذى فضل إراحة نجومه خلال اللقاء ومنح نجوم الصف الثانى الفرصة ليكونوا على قدر المسئولية على حد وصفه، لتضمن خسارة الفريق الإيطالى وفوز بروسيا دورتموند الألمانى على ضيفه سلافيا براغ التشيكى بهدفين مقابل هدف التأهل لبطل ألمانيا خلفاً لبرشلونة.

وفى شأن آخر، دخل جوليان ناجلسمان، المدير الفنى لفريق لايبزيج الألمانى، تاريخ دورى أبطال أوروبا، حيث أصبح المدرب صاحب الـ32 عاماً أصغر مدرب يتأهل لدور الـ16 متصدراً مجموعته فى دور المجموعات، وذلك بعد حجزه صدارة المجموعة السابعة بتعادله مع مضيفه ليون الفرنسى بهدفين لكل منهما، ليتأهل الفريقان لثمن النهائى رغم فوز بنفيكا البرتغالى بثلاثية نظيفة على ضيفه زينيت سانت بطرسبرج لكن لم تشفع له بالتأهل بعد احتلاله المركز الثالث بالمجموعة بفارق نقطة وحيدة عن بطل فرنسا.