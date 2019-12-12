صلاح على رأس قائمة المرشحين للتواجد بفريق العام من "فيفا 2020"

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محمد صلاح
دخل الجناح الدولي المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول على رأس قائمة المرشحين للتواجد بفريق العام الجديد من لعبة "فيفا 2020".
وأعلنت الشركة المنتجة للعبة "فيفا" عن تواجد اسم الدولي المصري صاحب الـ27 عامًا ضمن قائمة مكونة 55 لاعبًا مرشحين للانضمام لفريق العام الجديد من اللعبة، على أن يتم التصويت على جميع هؤلاء اللاعبين من أجل اختيار تشكيلة فريق العام الجديد.
وجاء صانع الألعاب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني في صدارة اللاعبين الذي يمتلكون أفضل قوة، حيث بلغت قوته وفقًا لما أعلنته الشركة المنتجة للعبة 95، فيما بلغت القوة الخاصة بمحمد صلاح 91، متفوقًا على المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي بلغت إجمالي قوته في اللعبة 90.
وضمت قائمة الـ55 لاعبًا المرشحين للانضمام لفريق العام من لعبة "فيفا 2020" 10 لاعبين دفعة واحدة من صفوف فريق ليفربول هم الحارس الدولي البرازيلي أليسون بيكر، والجناح الدولي السنغالي ساديو ماني، والظهير الأيسر الأسكتلندي أندرو روبرتسون، والمدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، والمهاجم الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو، ولاعب الوسط الدولي البرازيلي فابينيو، ولاعب الوسط الدولي الهولندي فينالدوم، ولاعب الوسط الدولي الإنجليزي جوردان هيندرسون، والظهير الأيمن الإنجليزي ألكسندر أرنولد، بالإضافة إلى محمد صلاح.
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