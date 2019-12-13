بـ25.1 مليون دولار.. صلاح في المركز الـ98 بقائمة أكثر الرياضيين كسبا للأموال

أحدث الأخبار
محمد صلاح
أعلنت مجلة "فوربس" الأمريكية، اليوم الجمعة، قائمة أكثر الرياضيين كسبا للأموال لعام 2019، والتي ظهر فيها المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بمبلغ وصل إلى 25,1 مليون دولار.
واعتلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني ومنتخب التانجو، قائمة أكثر الرياضيين كسبا للأموال في عام 2019، بمبلغ وصل إلى 127 مليون دولار، بينما جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، في المركز الثاني بمبلغ وصل إلى 109 ملايين دولار.
واحتل البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، المرتبة الثالثة في القائمة بفارق 4 ملايين دولار أقل من "الدون" بمبلغ وصل إلى 105 ملايين دولار، وحل الملاكم المكسيكي ساوول ألفاريز في المركز الرابع بـ94 مليون دولار، وتواجد السويسري روجيه فيدرير، لاعب التنس، في المركز الخامس بـ93 مليون دولار، بينما كان محمد صلاح في المركز الـ98.
ويعد هذا التصنيف الذي تصدره المجلة الأمريكية هو جميع ما يحصل عليه الرياضيون من رواتب وجوائز ومكافآت وعقود رعاية رفقة أنديتهم.
جدير بالذكر، أن المبالغ المالية التي حصل عليها أول 100 رياضي في العالم تعادل 4 مليارات دولار "أي بزيادة مقدارها 5 % عما تم تحصيله في العام الماضي لنفس العدد من الرياضيين".
ليل
0
:
0
09:45 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مونبيليه
هوفنهايم
0
:
0
09:30 PMالدوري الألماني
أوجسبورج
ديبورتيفو ألافيس
0
:
0
10:00 PMالدوري الإسباني
ليجانيس
النصر
0
:
0
06:45 PMالدوري السعودى الممتاز
التعاون
أس سي هيرينفين
0
:
0
09:00 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
فيليم 2 تيلبورج
بورتيمونينسي
0
:
0
10:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
ريو آفي
ألانياسبور
0
:
0
07:30 PMالدوري التركي الممتاز
أنطاليا سبور
نادي الرجاء الملالي
0
:
0
06:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
حسنية أكادير
النصر
0
:
0
06:00 PMدوري المحترفين العماني
الرستاق
صحم
0
:
0
06:00 PMدوري المحترفين العماني
صحار
الاتفاق
0
:
0
04:30 PMالدوري السعودى الممتاز
الفتح
نادي نساجي مازندران
0
:
0
01:30 PMدوري المحترفين الإيراني
باديديه مشهد
تركتور سازي تبريز
1
:
0
02:00 PMدوري المحترفين الإيراني
فولاد خوزستان
سباهان اصفهان
2
:
0
03:10 PMدوري المحترفين الإيراني
بايكان
مرباط
0
:
1
03:05 PMدوري المحترفين العماني
بهلاء
مسقط
0
:
1
04:15 PMدوري المحترفين العماني
ظفار
الأهلي المنامة
1
:
2
03:15 PMالدوري البحريني الممتاز
البسيتين
الرفاع الشرقي
1
:
0
05:00 PMالدوري البحريني الممتاز
النجمة
الحد
1
:
0
05:45 PMالدوري البحريني الممتاز
نادي المحرق الرياضى
تعليقات الفيسبوك