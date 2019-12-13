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بـ25.1 مليون دولار.. صلاح في المركز الـ98 بقائمة أكثر الرياضيين كسبا للأموال

04:13 م | الجمعة 13 ديسمبر 2019
كتب: أحمد أبوالليل
بـ25.1 مليون دولار.. صلاح في المركز الـ98 بقائمة أكثر الرياضيين كسبا للأموال

محمد صلاح

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أعلنت مجلة "فوربس" الأمريكية، اليوم الجمعة، قائمة أكثر الرياضيين كسبا للأموال لعام 2019، والتي ظهر فيها المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بمبلغ وصل إلى 25,1 مليون دولار.

واعتلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني ومنتخب التانجو، قائمة أكثر الرياضيين كسبا للأموال في عام 2019، بمبلغ وصل إلى 127 مليون دولار، بينما جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، في المركز الثاني بمبلغ وصل إلى 109 ملايين دولار.

واحتل البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، المرتبة الثالثة في القائمة بفارق 4 ملايين دولار أقل من "الدون" بمبلغ وصل إلى 105 ملايين دولار، وحل الملاكم المكسيكي ساوول ألفاريز في المركز الرابع بـ94 مليون دولار، وتواجد السويسري روجيه فيدرير، لاعب التنس، في المركز الخامس بـ93 مليون دولار، بينما كان محمد صلاح في المركز الـ98.

محمد صلاح في المركز الـ98 بقائمة أكثر الرياضين كسبا للمال.. وميسي في الصدارة

ويعد هذا التصنيف الذي تصدره المجلة الأمريكية هو جميع ما يحصل عليه الرياضيون من رواتب وجوائز ومكافآت وعقود رعاية رفقة أنديتهم.

جدير بالذكر، أن المبالغ المالية التي حصل عليها أول 100 رياضي في العالم تعادل 4 مليارات دولار "أي بزيادة مقدارها 5 % عما تم تحصيله في العام الماضي لنفس العدد من الرياضيين".

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