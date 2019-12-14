محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد واتفورد ومفاجأة في التشكيل

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محمد صلاح لاعب ليفربول
أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه أمام واتفورد بالجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".
ويقود محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام واتفورد، ويعتمد الألماني يورجن كلوب على طريقة 4-3-3، ويتكون التشكيل من:
حارس المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، جيمس ميلنر
خط الوسط: فينالدوم، جوردان هندرسون، شيردان شاكيري
خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو
ويجلس على مقاعد البدلاء، كل من، أدريان "حارس مرمى"، أندرو روبرتسون، نيكو ويليامز، نابي كيتا، أليكس أوكسليد تشامبرلين، آدم لالانا، ديفوك أوريجي
وتنطلق مباراة ليفربول ضد واتفورد، في الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة "الثالثة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة"، على ملعب أنفيلد ويقودها تحكيميا الإنجليزي أندريه مارينر.
ويسيطر فريق ليفربول، على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، ويملك في رصيده 46 نقطة، جمعها بعد تحقيق 15 انتصارا وتعادل وحيد، ولم يتعرض للخسارة في أي مباراة بالموسم الجاري حتى الآن.
ويعد فريق ليفربول هو النادي الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة حتى الآن في "بريميرليج"، وأحرز لاعبو الريدز 40 هدفا حتى الآن ويعد "ثاني أقوى خط هجوم" في البطولة، وتلقت شباكه 14 هدفا وهو صاحب "ثاني أقوى خط دفاع" بالبريميرليج.
بينما يقبع فريق واتفورد، في ذيل ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 9 نقاط فقط، حققها من انتصار وحيد والتعادل في 6 مواجهات وتلقى 9 هزائم، وهو ثاني أكثر فريق تعرضا للخسارة بعد نورويتش سيتي صاحب الـ "11 خسارة"، وأحرز لاعبو واتفورد، 9 أهداف وتلقت شباكهم 30 هدفا.
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