ليفربول يُنهي الشوط الأول متقدما على واتفورد بهدف عالمي أحرزه محمد صلاح

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محمد صلاح جناح فريق ليفربول
انتهى الشوط الاول بين فريقي ليفربول وواتفورد، بتقدم الريدز بهدف دون مقابل، أحرزه المصري محمد صلاح، قبل نهاية الشوط الأول بسبع دقائق.
وبدأت المباراة بهجوم مباغت من الفريق الضيف، وشهدت الدقيقة الخامسة عرضية خطيرة، مرت أمام تروي ديني مهاج الفريق الضيف، ولكنه فشل في تسديدها لتذهب بعيدة عن مرمى ليفربول.
وبعد مرور ربع ساعة، أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، غضبه من أداء لاعبيه، وطالبهم بسرعة اللعب للوصول إلى مرمى واتفورد.
وشهدت الدقيقة 23، وصول كرة طائشة من دفاعات واتفورد إلى جوردان هندرسون قائد الريدز، داخل المنطقة، لكنه سددها أعلى من المرمى بعدة أمتار، وتلاه محمد صلاح بتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ورواغ أكثر من لاعب، وسدد الكرة أعلى العارضة.
وشهدت الدقيقة 27، سقوط محمد صلاح داخل منطقة الجزاء بعد مروره من أحد المدافعين، لكنه اصطدم بمدافع آخر، وأشار الحكم أندي مارينير باستمرار اللعب ولم يحتسب ركلة جزاء.
وشهدت الدقيقة 38 كرة مرتدة نموذجية من ليفربول، ووصلت الكرة إلى السنغالي ساديو ماني الذي مرر الكرة إلى محمد صلاح، الذي راوغ أخر مدافعي واتفورد ببراعة، وسدد الكرة بيمناه لتسكن الزاوية العليا اليسرى لمرمى بن فوستر حارس واتفورد معلنا عن هدف تقدم ليفربول الأول.
وصنع محمد صلاح كرة أخرى في الدقائق الأخيرة، فشل "ماني" في السيطرة على الكرة ليفقد فرصة تعزيز تقدم فريقه بهدف ثانٍ، واكتفى الحكم "مارينير" باحتساب دقيقة واحدة وقت بدل ضائع، أنهى بعدها الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون مقابل.
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