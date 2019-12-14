مونديال الأندية.. جوميز يسجل الهدف الأول للهلال في مرمى الترجي

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جوميز لاعب الهلال
نجح فريق الهلال السعودي في تسجيل الهدف الأول في مرمى الترجي في المباراة التي تجمع بين الفريقين في ربع نهائي كأس العالم للأندية المقام بدولة قطر.
وجاء الهدف في الدقيقة 73عن طريق الفرنسي جوميز بعد مهارة من الفرنسي الذي شارك في الشوط الثاني.
ولأول مرة يصطدم الترجي التونسي بالهلال في كأس العالم للأندية، ولكن ليس المرة الأولى التي يصطدم فيها فريق سعودي بفريق أفريقي في كأس العالم للأندية، حيث كانت البداية مع النصر السعودي والرجاء المغربي ونجح النصر في الفوز برباعية في كأس العالم الأول في عام 2000.
ويشارك الهلال لأول مرة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث نجح في التأهل إلى نسخة 2001 إلا أن البطولة تم إلغاءها لأمور تسويقية.
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