عاجل.. ليفربول يواجه أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عن مواجهة تجمع بين ليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

وستقام مباراة الذهاب في العاصمة الإسبانية مدريد، أحد أيام 18، 19، 25 و26 فبراير عام 2020، في ملعب واندا متروبوليتانو معقل الفريق الإسباني.

ويشهد ملعب أنفيلد، معقل ليفربول الإنجليزي استضافة جولة الإياب أحد أيام 10، 11، 17 و18 مارس.

ليفربول تفوق في دور المجموعات وتصدر الخامسة

وأقيمت ظهر اليوم قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في مدينة نيون السويسرية، وقام بسحبها اللاعب التركي حميد ألتنتوب، وبعد نهاية منافسات دور الـ16، سيجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرعة ربع النهائي يوم 20 مارس من العام المقبل.

وظهر نادي ليفربول الإنجليزي إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تصدره المجموعة الخامسة، متفوقا على فرق نابولي الإيطالي الذي حل ثانيا، وصعد إلى دور الـ16، ورد بول سالزبورج النمساوي ثالث الترتيب وانتقل إلى الدوري الأوروبي، وتذيل جينك البلجيكي ترتيب المجموعة.

وكان ينتظر ليفربول خمسة احتمالات بدور الـ16، بسبب نظام القرعة الذي يفرض على الفريق المتصدر مواجهة فريق من أصحاب المركز الثاني، بشرط ألا يكون الفريقان تقابلا في دور المجموعات، وألا يكون الناديان طرفا مباراة ثمن النهائي من البلد ذاتها، لذا تم استبعاد فريق نابولي الإيطالي وصيف المجموعة الخامسة لأنه كان مع الريدز بالمجموعة ذاتها، وتم استبعاد كل من توتنهام "وصيف المجموعة الثانية" أو تشيلسي "وصيف المجموعة الثامنة"، لأنهما ناديين إنجليزيين مثل الريدز.