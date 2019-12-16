أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بعد العروض السعودية.. علي معلول يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

ردا على "التفويت" للزمالك.. الطلائع: لدينا 6 مصابين ولاعب محظور

عصبي وأحرز 3 أهداف فقط.. الصفقة السوبر مهددة بالفشل في الأهلي

تشيلسي عن مواجهة بايرن ميونيخ بدوري الأبطال: مرة أخرى؟! (فيديو)

عاجل.. ليفربول يواجه أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

01:20 م | الإثنين 16 ديسمبر 2019
كتب: عثمان إبراهيم
عاجل.. ليفربول يواجه أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

فريق ليفربول

أخبار متعلقة

أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عن مواجهة تجمع بين ليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

وستقام مباراة الذهاب في العاصمة الإسبانية مدريد، أحد أيام  18، 19، 25 و26 فبراير عام 2020، في ملعب واندا متروبوليتانو معقل الفريق الإسباني.

ويشهد ملعب أنفيلد، معقل ليفربول الإنجليزي استضافة جولة الإياب أحد أيام 10، 11، 17 و18 مارس.

ليفربول تفوق في دور المجموعات وتصدر الخامسة

وأقيمت ظهر اليوم قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في مدينة نيون السويسرية، وقام بسحبها اللاعب التركي حميد ألتنتوب، وبعد نهاية منافسات دور الـ16، سيجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرعة ربع النهائي يوم 20 مارس من العام المقبل.

وظهر نادي ليفربول الإنجليزي إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تصدره المجموعة الخامسة، متفوقا على فرق نابولي الإيطالي الذي حل ثانيا، وصعد إلى دور الـ16، ورد بول سالزبورج النمساوي ثالث الترتيب وانتقل إلى الدوري الأوروبي، وتذيل جينك البلجيكي ترتيب المجموعة.

وكان ينتظر ليفربول خمسة احتمالات بدور الـ16، بسبب نظام القرعة الذي يفرض على الفريق المتصدر مواجهة فريق من أصحاب المركز الثاني، بشرط ألا يكون الفريقان تقابلا في دور المجموعات، وألا يكون الناديان طرفا مباراة ثمن النهائي من البلد ذاتها، لذا تم استبعاد فريق نابولي الإيطالي وصيف المجموعة الخامسة لأنه كان مع الريدز بالمجموعة ذاتها، وتم استبعاد كل من توتنهام "وصيف المجموعة الثانية" أو تشيلسي "وصيف المجموعة الثامنة"، لأنهما ناديين إنجليزيين مثل الريدز.

أخبار قد تعجبك

تحذيرات من الأهلى لـ«كهربا»: الالتزام واجب وخرق اللوائح ممنوع

استطلاع رأى

  • كريستال بالاس

    كريستال بالاس

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • برايتون

    برايتون

  • مولودية الجزائر

    مولودية الجزائر

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • القوة الجوية

    القوة الجوية

  • كالياري

    كالياري

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • لاتسيو

    لاتسيو

  • سانتا كلارا

    سانتا كلارا

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • سبورتنج لشبونة

    سبورتنج لشبونة

  • بورتو

    بورتو

  • 0

    :

    0

    10:15 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • تونديلا

    تونديلا

  • بلدية إسطنبول

    بلدية إسطنبول

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • كونيا سبور

    كونيا سبور

  • طرابزون سبور

    طرابزون سبور

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • دنيزلي سبور

    دنيزلي سبور

  • الوحدة

    الوحدة

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    دوري الخليج العربي
  • نادي خورفكان

    نادي خورفكان

  • شباب الأهلي دبي

    شباب الأهلي دبي

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    دوري الخليج العربي
  • الوصل

    الوصل

  • طنطا

    طنطا

  • 0

    :

    0

    02:30 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الانتاج الحربي

    الانتاج الحربي

  • المقاولون العرب

    المقاولون العرب

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • وادي دجلة

    وادي دجلة

  • مصر المقاصة

    مصر المقاصة

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الاتحاد السكندري

    الاتحاد السكندري

  • طلائع الجيش

    طلائع الجيش

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الزمالك

    الزمالك

  • اليرموك

    اليرموك

  • 0

    :

    0

    03:05 PM

    دوري VIVA الكويت
  • نادي الكويت

    نادي الكويت

  • الشباب

    الشباب

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    دوري VIVA الكويت
  • القادسية

    القادسية

الأكثر قراءة

ليفربول ينشر هدف محمد صلاح في مرمى واتفورد بتقنية 360 درجة (فيديو)

اليماني: محمد صلاح "مرزق".. وموهبته أقل من لاعبين آخرين (فيديو)

النشرة الأوروبية.. سخرية كلوب من قطر.. وخروج النني أدى لخسارة بشكتاش
صلاح «ملك أنفيلد» .. حديث العالم