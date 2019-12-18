محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مونتيري بمونديال الأندية

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه أمام نظيره مونتيري المكسيكي، في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، والذي يقام مساء اليوم، على ملعب خليفة الدولي في قطر.

ويقود محمد صلاح، تشكيل ليفربول أمام مونتيري، ويتواجد الثنائي ساديو ماني وروبرتو فيرمينو على دكة البدلاء، كما يغيب المدافع فيرجيل فان دايك عن قائمة الفريق بسبب المرض.

ويعتمد الألماني يورجن كلوب، على طريقة 4-3-3، من أجل الوصول إلى نهائي المسابقة، وتحقيق لقبه الثاني في مشواره مع الريدز، ويتكون التشكيل من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ميلنر، جوميز، هيندرسون، روبرتسون.

خط الوسط: لالانا، تشامبرلين، كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، أوريجي، شاكيري.

ويغيب عن ليفربول في هذا اللقاء كل من: المدافع الكرواتي ديان لوفرين، الظهير ناثان كلاين، ولاعب الوسط البرازيلي فابينيو، والمدافع الكاميروني جويل ماتيب، بسبب الإصابة.

وتنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد خليفة الدولي بالدوحة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، السادسة والنصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1.

ويتطلع ليفربول لتحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل الوصول للمباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه خلال ظهوره الثاني بمونديال الأندية، إذ لعب الريدز نهائي نسخة عام 2005، لكنه خسر اللقب لصالح ساو باولو البرازيلي، بهدف دون رد.

ويهدف مونتيري المكسيكي إلى تحقيق الفوز على بطل أوروبا، ومواصلة مشواره نحو التتويج الأول في تاريخه باللقب خلال مشاركته الرابعة بكأس العالم للأندية، خاصة أن أفضل إنجاز له في البطولة تحقق في نسخة عام 2012، بحصوله على المركز الثالث.