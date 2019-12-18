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أسيست عالمي لمحمد صلاح.. ليفربول يحرز الهدف الأول في شباك مونتيري

07:43 م | الأربعاء 18 ديسمبر 2019
كتب: أحمد موسى
أسيست عالمي لمحمد صلاح.. ليفربول يحرز الهدف الأول في شباك مونتيري

ليفربول

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تقدم فريق ليفربول الإنجليزي بالهدف الأول في شباك مونتيري المكسيكي عن طريق نابي كيتا، بعد صناعة رائعة من النجم المصري خلال المباراة التي تجمعهما بملعب خليفة الدولي، بنصف نهائي مونديال الأندية.

وجاء هدف ليفربول عن طريق نابي كيتا في الدقيقة 12، من زمن المباراة، بعد لمسة سحرية من محمد صلاح.

كان فريق مونتيري المكسيكي قد نجح في التأهل لدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، وذلك عقب انتصاره على فريق السد القطري ممثل البلد المنظم، بنتيجة 3-2، في الدور ربع النهائي من البطولة.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مواجهة ليفربول ومونتيري، فريق فلامنجو البرازيلي في نهائي بطولة مونديال الأندية، يوم السبت المقبل على ستاد خليفة الدولي.

وكان فريق فلامنجو البرازيلي قد نجح في التأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وذلك عقب فوزه على فريق الهلال السعودي بنتيجة 3-1، بدور نصف النهائي من النسخة الحالية لمونديال الأندية، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الثلاثاء.

وكان الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، قد أعلن تشكيلة فريقه لمباراة اليوم أمام مونتيري، والتي جاءت على النحو التالي:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيمس ميلنر، جوميز، جوردان هيندرسون، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: آدم لالانا، أوكسلايد تشامبرلين، نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديفوك أوريجي، شيردان شاكيري.

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