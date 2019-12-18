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ميسي وسواريز يقودان هجوم برشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

07:32 م | الأربعاء 18 ديسمبر 2019
كتب: أحمد موسى
ميسي وسواريز يقودان هجوم برشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

برشلونة

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أعلن أرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه الذي سيواجه ريال مدريد في كلاسيكو الأرض خلال المباراة التي تجمعهما بملعب الكامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ10 بالدوري الإسباني.

ويقود الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي أنطوان جريزمان، تشكيل برشلونة، ويعتمد إرنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق الكتالونين على طريقة 4-3-3، ويتكون التشكيل من:

حارس المرمي: أندريه تير شتيجين

خط الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرار بيكيه، كليمينت لانجليه، جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، سيرجيو روبيرتو، فرانكي دي يونج.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان.

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