15 دقيقة مجنونة.. ليفربول يتقدم بصناعة صلاح ومونتيري يتعادل

مرت 15 دقيقة حتى الآن من زمن المباراة التي تجمع فريقي ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي، على ملعب خليفة الدولي، في إطار مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام في قطر، وتشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكاد فريق مونتيري أن يسجل أسرع هدف في تاريخ كأس العالم للأندية، خلال اللحظات الأولى، لكن الحكم احتسب تسللا على مهاجم مونتيري.

وأطلق لاعب الوسط السويسري شاكيري، تسديدة قوية لكنها كانت بعيدة عن المرمى، في الدقيقة 5 من زمن المباراة، في أول تهديدات الريدز على مرمى مونتيري المكسيكي.

وسجل ليفربول هدفه الأول في الدقيقة 12 من زمن اللقاء، عن طريق اللاعب الغيني نابي كيتا، بعد تمريرة سحرية من النجم المصري محمد صلاح.

ونجح مونتيري في خطف التعادل سريعاً عن طريق اللاعب الأرجنتيني فونس موري في الدقيقة 14، بعد خطأ دفاعي وتصدي لأليسون لتسديدة لاعب مونتيري، ليتابعها موري بسهولة في الشباك.