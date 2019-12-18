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بمهارة فردية من صلاح.. فيرمينيو يسجل هدفا قاتلا لليفربول أمام مونتيري

09:19 م | الأربعاء 18 ديسمبر 2019
كتب: أحمد موسى
بمهارة فردية من صلاح.. فيرمينيو يسجل هدفا قاتلا لليفربول أمام مونتيري

ليفربول ومونتيري

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سجل فريق ليفربول الهدف الثاني في شباك مونتيري، خلال المباراة التي تجمعهما بملعب خليفة الدولي بنصف نهائي مونديال الأندية.

وجاء هدف ليفربول عن طريق روبيرتو فيرمينيو، بعد مجهود رائع من محمد صلاح، في الدقيقة 91 من زمن المباراة.

وتأهل مونتيري للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه على فريق السد القطري ممثل البلد المنظم، بنتيجة 3-2، في دور ربع النهائي من البطولة.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مواجهة ليفربول ومونتيري، فريق فلامنجو البرازيلي في نهائي بطولة مونديال الأندية، يوم السبت المقبل على ستاد خليفة الدولي.

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