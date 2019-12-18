في ليلة تألق صلاح.. ليفربول إلى نهائي مونديال الأندية (فيديو)

خطف فريق ليفربول الإنجليزي، بطاقة الصعود إلى نهائي كأس العالم للأندية، على حساب نظيره مونتيري المكسيكي، بهدفين مقابل هدف، في الوقت القاتل، في المباراة التي أقيمت على ملعب خليفة الدولي، مساء اليوم الأربعاء.

وأحرز ليفربول هدفه الأول عن طريق نجم الوسط الغيني نابي كيتا، في الدقيقة 12، من انفراد تام بمرمى مونتيري، بعد تمريرة رائعة من الجناح المصري المتألق محمد صلاح، منحت اللاعب الغيني فرصة تسجيل هدف التقدم.

ونجح فريق مونتيري في إحراز هدف التعادل سريعاً، بعد ارتباك في دفاع الريدز، استغله المدافع الأرجنتيني فونس موري، في الدقيقة 14، بعد خطأ دفاعي وتصدى أليسون لتسديدة لاعب مونتيري، ليتابعها "موري" بسهولة في الشباك.

ودفع يورجن كلوب، بثلاثة تبديلات في الشوط الثاني لتسجيل هدف الفوز، حيث دفع بالسنغالي ساديو ماني بدلاً من شاكيري، ثم ترنت ألكسندر أرنولد بدلاً من جيمس ميلنر.

ولجأ "كلوب" للدفع بالمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، في الدقائق الأخيرة من المباراة، على حساب البلجيكي ديفوك أوريجي.

ونجح البرازيلي روبرتو فيرمينو، في خطف هدف الفوز في الوقت القاتل، في الدقيقة 91 من زمن المباراة، بعد مجهود فردي من محمد صلاح، ثم عرضية خادعة من أرنولد، لمسها "فيرمينو" نحو شباك مونتيري بسهولة.

ومن المقرر أن يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي، مع نظيره فلامنجو البرازيلي، يوم السبت المقبل، على ملعب خليفة الدولي، في نهائي كأس العالم للأندية.