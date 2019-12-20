محمد صلاح: المصريون سيدعموني خلال مباراة ليفربول وفلامينجو

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محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي
أبدى محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني، سعادته البالغة للدعم الذي يحصل عليه من قبل المصريين، أثناء تواجده في قطر، من أجل خوض مبارايات كأس العالم للأندية الذي تستضيفه الدوحة، في الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر الجاري.
وأكد صاحب الـ27 عاما في تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، ثقته في أن الأعداد الغامرة التي ستتواجد في استاد خليفة الدولي سيكون كاملا من المصريين الموجودين في قطر، مشددا على أن الدعم الذي يناله من الجماهير جعله يقاتل من أجل تقديم أفضل ما لديه والذهاب بعيدا في البطولة العالمية.
وتحدث هداف الدوري الإنجليزي الموسمين الماضيين، عن السعادة الشديدة التي لازمته طوال لقاء مونتيري المسكيكي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بسبب سماع اسمه يهز الملعب الذي احتضن المباراة، في إشارة إلى أن الأصوات المصرية داخل الاستاد دائما ما تشكل له دعما من نوع خاص.
وسيكون ليفربول على موعد مع ملاقاة فلامنجو البرازيلي، في السابعة والنصف من مساء غد السبت، على ملعب خليفة الدولي، في إطار المباراة النهائية من بطولة كأس العالم للأندية، وفي حال استطاع الريدز حسم اللقب سيكون الفرعون أول مصري يظفر باللقب العالمي في التاريخ.
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