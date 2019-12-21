محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام فلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه أمام نظيره فلامنجو البرازيلي، في نهائي كأس العالم للأندية، والذي يقام مساء اليوم السبت، على ملعب خليفة الدولي في قطر.

ويقود محمد صلاح، تشكيل ليفربول أمام فلامنجو البرازيلي، وشهد التشكيل عودة ساديو ماني وروبرتو فيرمينو للمشاركة بصفة أساسية، حيث دفع كلوب بكافة نجومه منذ بداية اللقاء، كما عاد فيرجيل فان دايك للمشاركة مع الريدز، بعدما غاب عن مباراة مونتيري في نصف النهائي بسبب المرض.

ويعتمد الألماني يورجن كلوب، على طريقة 4-3-3، من أجل تحقيق لقبه الثاني في مشواره مع الريدز، بعدما حصد لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، على حساب توتنهام.

وجاء تشكيل الريدز كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، تشامبرلين، كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ساديو ماني.