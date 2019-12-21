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60 دقيقة.. ليفربول يواصل إضاعة الأهداف.. وفلامنجو يخطط لخطف الريدز

08:49 م | السبت 21 ديسمبر 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
60 دقيقة.. ليفربول يواصل إضاعة الأهداف.. وفلامنجو يخطط لخطف الريدز

ليفربول وفلامنجو

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مرت 60 دقيقة حتى الآن من زمن المباراة التي تجمع فريقي ليفربول وفلامنجو البرازيلي في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية، ولاتزال تشير نتيجة تلك المواجهة إلى التعادل السلبي بين الفريقين.

وتحسن آداء فريق ليفربول كثيرًا في الشوط الثاني، ونجح في إظهار وجهه الحقيقي، ففي الدقيقة 48، هدف محقق ضائع بشكل غريب من فريق ليفربول بعد تمريرة وصلت لروبيرتو فيرمينو على حدود منطقة الجزاء ليراوغ المدافع رودريجو بشكل أكثر من رائع، ثم سدد كرة قوية اصطدمت بالقائم الأيمن ثم مرت على خط المرمى قبل أن تتحول بالنهاية إلى ركلة مرمى.

    

وفي الدقيقة 50، محاولة هجومية خطيرة لليفربول بعد عرضية قوية من الجبهة اليمنى عن طريق ترينت ارنولد إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد صلاح بتسديدة مباشرة بشكل مباغت مرت قريبة للغاية بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس دييجو ألفيش.

وفي الدقيقة 52، تسديدة صاروخية عن طريق جابرييل برابوسا لاعب فلامنجو من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية للمرمى بقليل.

وفي الدقيقة 53، اختراق جابريال باربوسا منطقة جزاء ليفربول، ونجح في مراوغة أكثر من لاعب داخل منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تصويبة قوية تصدى لها ببراعة أليسون بيكر حارس الريدز، وأخرجها إلى ركنية.

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