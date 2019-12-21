60 دقيقة.. ليفربول يواصل إضاعة الأهداف.. وفلامنجو يخطط لخطف الريدز

أحدث الأخبار
ليفربول وفلامنجو
مرت 60 دقيقة حتى الآن من زمن المباراة التي تجمع فريقي ليفربول وفلامنجو البرازيلي في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية، ولاتزال تشير نتيجة تلك المواجهة إلى التعادل السلبي بين الفريقين.
وتحسن آداء فريق ليفربول كثيرًا في الشوط الثاني، ونجح في إظهار وجهه الحقيقي، ففي الدقيقة 48، هدف محقق ضائع بشكل غريب من فريق ليفربول بعد تمريرة وصلت لروبيرتو فيرمينو على حدود منطقة الجزاء ليراوغ المدافع رودريجو بشكل أكثر من رائع، ثم سدد كرة قوية اصطدمت بالقائم الأيمن ثم مرت على خط المرمى قبل أن تتحول بالنهاية إلى ركلة مرمى.
وفي الدقيقة 50، محاولة هجومية خطيرة لليفربول بعد عرضية قوية من الجبهة اليمنى عن طريق ترينت ارنولد إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد صلاح بتسديدة مباشرة بشكل مباغت مرت قريبة للغاية بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس دييجو ألفيش.
وفي الدقيقة 52، تسديدة صاروخية عن طريق جابرييل برابوسا لاعب فلامنجو من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية للمرمى بقليل.
وفي الدقيقة 53، اختراق جابريال باربوسا منطقة جزاء ليفربول، ونجح في مراوغة أكثر من لاعب داخل منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تصويبة قوية تصدى لها ببراعة أليسون بيكر حارس الريدز، وأخرجها إلى ركنية.
ديجون
0
:
0
09:45 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ميتز
نانت
0
:
0
09:45 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
أنجيه
مارسيليا
0
:
0
09:45 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
نيم أولمبيك
ستاد ريمس
0
:
0
09:45 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليون
موناكو
0
:
0
09:45 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليل
مونبيليه
0
:
0
09:45 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
بريست
رين
0
:
0
09:45 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
بوردو
نيس
0
:
0
09:45 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
تولوز
باريس سان جيرمان
0
:
0
09:45 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
أميان
ستراسبورج
0
:
0
09:45 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
سانت إتيان
ريال بلد الوليد
0
:
0
10:00 PMالدوري الإسباني
فالنسيا
تورينو
0
:
0
09:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
سبال
فيليم 2 تيلبورج
0
:
0
09:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
فورتانا سيتارد
إيفرتون
0
:
0
02:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
برايتون
0
:
1
05:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
شيفيلد يونايتد
بورنموث
0
:
1
05:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
بيرنلي
أستون فيلا
1
:
3
05:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
نيوكاسل يونايتد
1
:
0
05:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
نوريتش سيتي
1
:
2
05:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
وولفرهامبتون واندررز
مانشستر سيتي
3
:
1
07:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
بايرن ميونخ
2
:
0
04:30 PMالدوري الألماني
فولفسبورج
شالكه 04
2
:
2
04:30 PMالدوري الألماني
فرايبورج
ماينز 05
0
:
1
04:30 PMالدوري الألماني
باير ليفركوزن
لايبزيج
3
:
1
04:30 PMالدوري الألماني
أوجسبورج
كولن
1
:
0
04:30 PMالدوري الألماني
فيردر بريمن
هيرتا برلين
0
:
0
07:30 PMالدوري الألماني
بوروسيا مونشنجلادباخ
ريال مايوركا
1
:
2
02:00 PMالدوري الإسباني
إشبيلية
برشلونة
4
:
1
05:00 PMالدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس
فياريال
1
:
0
07:30 PMالدوري الإسباني
خيتافي
الرائد
3
:
2
02:20 PMالدوري السعودى الممتاز
الاتفاق
أودينيزي
2
:
1
04:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
كالياري
إنتر ميلان
4
:
0
07:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
جنوى
أس سي هيرينفين
1
:
1
07:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
هيراكليس الميلو
بي إس في آيندهوفن
2
:
1
08:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
بى اى سى زفوله
سبارتا روتردام
2
:
0
08:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
إي زد آلكمار
ملطية سبور
0
:
2
02:00 PMالدوري التركي الممتاز
تشايكور ريزا سبور
قاسم باشا
3
:
4
04:30 PMالدوري التركي الممتاز
غازي عنتاب سبور
جوزتيبي
2
:
1
07:00 PMالدوري التركي الممتاز
جالاتا سراي
نجم المتلوي
1
:
0
03:00 PMالدوري التونسي
النجم الرياضي الساحلي
أولمبيك خريبكة
4
:
1
04:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
يوسفية برشيد
المغرب التطواني
2
:
1
04:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
الدفاع الحسني الجديدي
الجيش الملكي
0
:
1
06:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
نهضة بركان
أولمبيك آسفي
0
:
0
08:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
الفتح الرباطي
الجونة
2
:
0
02:30 PMالدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
وادي دجلة
2
:
3
05:00 PMالدوري المصري الممتاز
إنبي
المصري
1
:
1
07:30 PMالدوري المصري الممتاز
بيراميدز
القادسية
3
:
1
03:05 PMدوري STC الكويت
كاظمة
نادي الكويت
1
:
2
05:30 PMدوري STC الكويت
السالمية
السويق
2
:
0
02:45 PMدوري المحترفين العماني
مرباط
ظفار
0
:
1
03:10 PMدوري المحترفين العماني
صحم
السيب
2
:
0
05:00 PMدوري المحترفين العماني
مسقط
صحار
1
:
1
05:30 PMدوري المحترفين العماني
النصر
ليفربول
0
:
0
07:30 PMكأس العالم للأندية
فلامنجو
سي اف مونتيري
2
:
2
04:30 PMكأس العالم للأندية
الهلال
تعليقات الفيسبوك