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ليفربول وفلامنجو يلجأن للوقت الإضافي.. وصلاح يحصل على إنذار

09:30 م | السبت 21 ديسمبر 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
ليفربول وفلامنجو يلجأن للوقت الإضافي.. وصلاح يحصل على إنذار

ليفربول وفلامنجو

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لجأ فريقا ليفربول الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي للوقت الإضافي، وذلك عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين في نهائي بطولة كأس العالم للأندية في قطر.

في الدقيقة 76، أجرى فلامنجو تغييرًا بنزول فيتينهو محل جيورجيان دي أراسايتا.

وفي الدقيقة 78، ركلة ركنية لليفربول على يسار مرمى فلامنجو، نفذها ترينت أرنولد بعرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء، حيث ارتقى لها فيرجيل فان دايك برأسية قوية مرت بالكرة بشكل قريب أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وفي الدقيقة 80، تسديدة قوية عن طريق ترينت أرنولد لاعب ليفربول من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت بقدم أحد مدافعي فلامنجو، ووصلت سهلة لأحضان الحارس دييجو ألفيش.

وفي الدقيقة 81، بطاقة صفراء من نصيب محمد صلاح لاعب ليفربول نتيجة تدخل قوي على قدم لاعب فلامنجو.

    

وفي الدقيقة 82، أجرى الفريق البرازيلي تغييرًا جديدًا بنزول دييجو محل إيفيرتون ريبيرو.

وفي الدقيقة 86، تسديدة صاروخية لليفربول عن طريق جوردان هندرسون من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس دييجو ألفيش ببراعة وأبعد الكرة من أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 90، وفي لعبة مثيرة للجدل تعرض ماني للعرقلة على حدود منطقة الجزاء، ليحتسب حكم اللقاء في النهاية ضربة مرمى بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

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