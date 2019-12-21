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بمشاركة صلاح.. ليفربول بطلا لمونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه (فيديو)

10:08 م | السبت 21 ديسمبر 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بمشاركة صلاح.. ليفربول بطلا لمونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه (فيديو)

ليفربول وفلامنجو

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نجح فريق ليفربول في التتويج ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، وذلك عقب فوزه الثمين على نظيره فلامنجو البرازيلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد خليفة الدولي، في نهائي النسخة الحالية من مونديال الأندية، والتي أقيمت فعالياتها في قطر.

وامتدت المباراة للوقت الإضافي، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي من المواجهة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ونجح المهاجم الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو، في إحراز هدف الريدز الوحيد في الدقيقة 99 من زمن المباراة.

    

وشارك الدولي المصري محمدد صلاح، في المباراة منذ بدايتها، قبل أن يخرج مُستبدلًا في الدقيقة 120 من زمن المباراة.

وجاء هدف انتصار فريق ليفربول في الدقيقة 99 من زمن المباراة، بعد إرسال لاعب الوسط الدولي الإنجليزي جوردان هندرسون، تمريرة ساحرة للجناح الدولي السنغالي ساديو ماني، لينطلق من الجانب الأيمن ليصل إلى حدود منطقة الجزاء ويمرر كرة رائعة لفيرمينيو داخل منطقة الجزاء، ليراوغ الأخير مدافعي فلامنجو وحارس المرمى ببراعة، ويطلق تسديدة صاروخية أحرز منها هدف الريدز.

الجدير بالذكر أن فريق ليفربول سبق وتأهل لبطولة كأس العالم للأندية من قبل عام 2005، وواجه نظيره ساو باولو البرازيلي، قبل أن يخسر الفريق الإنجليزي في النهاية بهدف نظيف، وبعد مرور 14 عامًا ينجح الريدز في الثأر من الأندية البرازيلية.

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